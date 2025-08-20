Ryanair condamnée à 1,3 M€... avant une amende à plus d'un milliard d'euros ? [ABO]

Si le comportement de la compagnie a été jugé comme négligent et évitable, " il existe les conditions pour reprocher à Ryanair DAC d’avoir agi avec faute grave, " indique l'AGCM dans son délibéré.



Il est reproché notamment à la direction irlandaise d'avoir apporté des réponses incomplètes ou génériques aux questions des enquêteurs lui demandant de détailler les critères et conditions techniques pour qu'une agence puisse accéder à ses tarifs et au service d'enregistrement.



De plus, elle a omis ou fourni des réponses parcellaires, et parfois non sourcées, au sujet de la mise en place de son système de vérification d’identité, notamment pour les clients passés par une OTA, mais aussi concernant le fonctionnement du portail MyRyanair.



Ryanair avait initialement déclaré, dans le cadre de la procédure italienne, ne pas disposer d'un business plan pour l'Italie, sauf que la perquisition au siège irlandais du transporteur a démontré le contraire.



Pour rappel, le 8 mars 2024, l’Autorité de la concurrence irlandaise (CCPC) a effectué, pour le compte de son homologue italien, une perquisition pour vérifier différentes pièces, documents et informations directement au siège des sociétés Ryanair Holdings Plc et Ryanair DAC à Dublin.



Sauf que lors de cette visite, contestée devant les tribunaux par le transporteur, les enquêteurs ont mis la main sur un " business plan structuré, incluant des évaluations précises sur les modalités de distribution des services sur le marché italien. "



Le document réaffirme la place stratégique de la Botte dans le développement de la compagnie. Il fixe comme objectif de renforcer les canaux de vente directe et le besoin de lutter activement contre l’intermédiation opérée par les agences de voyages en ligne.



Il développe aussi différentes initiatives pour complexifier, voire entraver l'accès non autorisé aux services de Ryanair, en mettant notamment en place des barrières technologiques, ainsi que des procédures pour pousser les passagers à passer directement sur son propre site.



" Ces éléments révèlent une planification structurée visant à modifier la structure du marché, avec des effets potentiellement restrictifs sur la concurrence, " explique l'AGCM dans son délibéré.