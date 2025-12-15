TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !


Les Salons du Tourisme à Lille et Paris sont des lieux de rencontres et de découverte … en bref, un avant-goût d’horizons proches ou lointains à savourer sans modération.

Venez à la rencontre des visiteurs et voyageurs présents sur les Salons du Tourisme à Lille du 30 janvier au 1er février à Lille Grand Palais et à Paris du 12 au 15 mars à Paris Porte de Versailles.
Les Salons du Tourisme : un accélérateur pour votre activité !


Aerticket

Forts d’une connaissance approfondie des attentes des voyageurs, nous faisons évoluer notre offre au rythme des tendances du marché.


Le tourisme a traversé d’importants bouleversements ces dernières années. Après une reprise progressive, le secteur a retrouvé son niveau d’avant-crise, mais il évolue désormais au rythme de nouveaux comportements voyageurs. Certaines destinations ont regagné en popularité, tandis que d’autres peinent encore à séduire.

Parmi les tendances marquantes, le tourisme durable s’impose comme une véritable philosophie de voyage : privilégier la qualité de l’expérience plutôt que la quantité. Mais cette envie d’évasion réfléchie se heurte parfois aux contraintes budgétaires, qui influencent fortement les choix de séjour.

Face à la baisse du pouvoir d’achat, les voyageurs favorisent les destinations locales, les séjours plus courts et les périodes hors saison, tout en cherchant à optimiser leurs dépenses sans renoncer au plaisir de voyager.

L’attrait croissant pour les activités en plein air, le voyage en solo et la montée en puissance des seniors redessinent également le paysage touristique, obligeant les acteurs du secteur à repenser leurs offres. Enfin, dans un monde saturé d’images et de conseils partagés sur les réseaux sociaux, les voyageurs recherchent désormais des expériences plus authentiques, personnalisées et humaines.

Acteurs du tourisme : offices de tourisme, hébergements, sites culturels… partez à la conquête de nouveaux clients pour répondre à vos objectifs 2026.

« Véritable vivier de destinations et d’idées pour les vacances et les escapades de l’année, les Salons du Tourisme sont des rendez-vous incontournables, offrant un espace privilégié pour développer votre notoriété et attirer des voyageurs qualifiés, porteurs de projets concrets. » Christel Marzullo, Directrice du Salon Destinations Nature et des Salons du Tourisme

Recruter de nouveaux clients : 86 % des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits de leur participation au salon. Les Salons du Tourisme vous aident à recruter de nouveaux clients et booster votre activité.

« Clientèle qualitative, avec des vrais projets de voyages. » - Hurtigruten

Développer votre chiffre d'affaires et de mettre en place une opération d’animation commerciale de vos équipes : 90 % des visiteurs sont porteurs d’un projet voyage avec un budget moyen de 3 500€ par visiteur.

« Nous exposons sur le Salon du Tourisme afin de rencontrer directement notre public et nos futurs voyageurs. » - Andalucia

Booster votre notoriété, auprès de plus de 112 000 visiteurs parmi lesquels plus de 57% viennent pour trouver des idées de destinations.

« Véritablement les objectifs peuvent être atteints, donc nous reviendrons ! » Office de tourisme – Côte d’Ivoire

Ils parlent des salons. Découvrez notre vidéo témoignages exposants


Le salon Mondial du Tourisme : un salon référence au carrefour des tendances !

Le Salon Mondial du Tourisme à Paris (49e édition), a accueilli plus de 73 500 visiteurs sur 8 500m² d’exposition et plus de 230 exposants en 2025.

Toujours en phase avec les tendances du marché et les envies de ses visiteurs, le Salon Mondial du Tourisme fait évoluer son expérience et réunit désormais en un même lieu toutes les dimensions du voyage.
Le salon invite à un véritable tour du monde des sens, en ouvrant ses horizons à la culture, à l’artisanat et à la gastronomie, pour un dépaysement garanti avant même le départ.

VOYAGE – CULTURE – ARTISANAT – GASTRONOMIE – FOLKLORE deviennent les nouveaux piliers de l’événement, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Une nouvelle zone thématique met en lumière les acteurs de la culture, de l’artisanat et de la gastronomie, enrichie d’animations immersives et de conférences inspirantes pour prolonger l’expérience.

Le Mondial du Tourisme en chiffres :

● 90% des exposants sont satisfaits du salon*
● 74% des exposants génèrent des ventes après le salon*
● 91% de visiteurs ayant un projet vacances,
● 50% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours

Retrouvez sur le salon, aux côtés des nombreuses destinations présentes, un espace dédié aux voyages en train, un pôle croisières, ainsi qu’un espace consacré au tourisme de mémoire.

NOUVEAUTÉ : Nous vous donnons rendez-vous sur le Village de l’Emploi et des Formations aux métiers du tourisme, organisé avec l’Étudiant et la F.F.T.S.T. Un espace dédié à toutes celles et ceux qui souhaitent s’orienter, se former ou se reconvertir vers les métiers du voyage, de l’hospitalité et des loisirs.

Même date-Même lieu


Véritable terrain d’exploration pour les amateurs de loisirs de plein air, Destinations Nature réunit pendant 4 jours tous les passionnés de randonnée, de vélo, d’aventure et d’activités outdoor.
Une opportunité unique de rencontrer un public cœur de cible, en quête d’expériences et d’évasion.

Le Salon du Tourisme & des Activités nature de Lille : un rendez-vous incontournable pour cibler un bassin à fort potentiel.

Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima à Lille : un salon dynamique et générateur de vente !

Pour sa 37ème édition, Tourissima, le salon du Tourisme et des activités nature à Lille accueille au Grand Palais près de 18 000 visiteurs sur 6000 m² d’exposition et 250 exposants.

Incontournable pour les voyageurs des Hauts-de-France, le salon s’est enrichit d’un nouvel axe : la découverte des activités nature. Randonnées, cyclotourisme et escapades au grand air… à explorer près de chez soi, partout en France ou aux quatre coins du monde.

Acteurs du tourisme, le salon est l’occasion pour vous de rencontrer des visiteurs qualifiés en recherche d’inspiration pour leurs prochaines vacances. En effet 88% viennent sur le salon avec un projet voyage et 59% réserve un séjour sur place ou dans les 15 jours avec un budget moyen de 3 000€.

En quelques chiffres :

● 98% des exposants sont satisfaits du salon*
● 84% des exposants génèrent des ventes après le salon*
● 88% de visiteurs ayant un projet vacances,
● 50% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours

À l’heure où tout se digitalise, rien ne remplace la rencontre humaine et le conseil en direct. Vivez l’expérience, rejoignez l’aventure des Salons du Tourisme !

Ils exposent sur nos salons :

● Offices nationaux et régionaux de tourisme
● Agences de voyage et Tour-Opérateurs
● Agences réceptives
● Hébergements
● Musées et sites culturels
● Loisirs et activités de plein air
● Croisiéristes
● Thalassothérapie, Thermalisme
● Associations, syndicats, fédérations
● Presse et édition
● Services et équipement du voyageur

Pour plus d’informations, cliquez ici / rubrique Devenez Exposant
commercialtourisme@comexposium.com

