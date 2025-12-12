flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

Une liaison directe avec l’un des principaux hubs du Moyen-Orient améliore non seulement l’accessibilité de la Lituanie et multiplie les possibilités de vols de correspondance, mais ouvre également de toutes nouvelles destinations de voyage pour tous, ainsi que pour le secteur des affaires et du tourisme.



Dès la première année d’exploitation, environ 40 000 passagers devraient être transportés

Les tarifs aller-retour en classe affaires de Dubaï (DXB) à Vienne (VNO) commencent à 7 505 AED et ceux en classe économique Lite à 2 225 AED. Les tarifs aller-retour en classe affaires de Vienne (VNO) à Dubaï (DXB) commencent à 1 440€ et ceux en classe économique Lite à 390€.", a commenté le ministre des Transports et des Communications de Lituanie, Juras Taminskas, dans un communiqué.