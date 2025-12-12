flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

flydubai, compagnie aérienne basée à Dubaï, propose désormais des vols directs vers Vilnius (Lituanie).
La ligne sera assurée trois fois par semaine entre le terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et l'aéroport international de Vilnius (VNO).
Les passagers peuvent opter pour le produit Business Class de flydubai, avec des sièges-lits spacieux, une offre culinaire d'inspiration internationale et une expérience de voyage plus personnalisée et confortable, ou bien pour la classe économique, avec un programme de divertissements gratuits en vol et le repas.
"Ce nouveau service est proposé dans le cadre du partenariat de partage de codes entre flydubai et Emirates, permettant aux passagers de bénéficier d'itinéraires plus fluides, d'un billet unique, de l'enregistrement des bagages jusqu'à destination et d'un accès à un vaste réseau combiné de plus de 240 destinations dans le monde entier", précise flydubai dans un communiqué.
Les tarifs aller-retour en classe affaires de Dubaï (DXB) à Vienne (VNO) commencent à 7 505 AED et ceux en classe économique Lite à 2 225 AED. Les tarifs aller-retour en classe affaires de Vienne (VNO) à Dubaï (DXB) commencent à 1 440€ et ceux en classe économique Lite à 390€.
"Une liaison directe avec l’un des principaux hubs du Moyen-Orient améliore non seulement l’accessibilité de la Lituanie et multiplie les possibilités de vols de correspondance, mais ouvre également de toutes nouvelles destinations de voyage pour tous, ainsi que pour le secteur des affaires et du tourisme.
Dès la première année d’exploitation, environ 40 000 passagers devraient être transportés", a commenté le ministre des Transports et des Communications de Lituanie, Juras Taminskas, dans un communiqué.
