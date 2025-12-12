TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

3 vols directs par semaine


flydubai a inauguré une nouvelle ligne directe vers Vilnius, renforçant ainsi les liaisons aériennes entre les Émirats arabes unis et la Lituanie.


Rédigé par le Vendredi 12 Décembre 2025

flydubai dessert désormais Vilnius à raison de 3 vols directs par semaine - Photo : flydubai
flydubai dessert désormais Vilnius à raison de 3 vols directs par semaine - Photo : flydubai
Aerticket
flydubai, compagnie aérienne basée à Dubaï, propose désormais des vols directs vers Vilnius (Lituanie).

La ligne sera assurée trois fois par semaine entre le terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et l'aéroport international de Vilnius (VNO).

Les passagers peuvent opter pour le produit Business Class de flydubai, avec des sièges-lits spacieux, une offre culinaire d'inspiration internationale et une expérience de voyage plus personnalisée et confortable, ou bien pour la classe économique, avec un programme de divertissements gratuits en vol et le repas.

"Ce nouveau service est proposé dans le cadre du partenariat de partage de codes entre flydubai et Emirates, permettant aux passagers de bénéficier d'itinéraires plus fluides, d'un billet unique, de l'enregistrement des bagages jusqu'à destination et d'un accès à un vaste réseau combiné de plus de 240 destinations dans le monde entier", précise flydubai dans un communiqué.

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius
Autres articles
Les tarifs aller-retour en classe affaires de Dubaï (DXB) à Vienne (VNO) commencent à 7 505 AED et ceux en classe économique Lite à 2 225 AED. Les tarifs aller-retour en classe affaires de Vienne (VNO) à Dubaï (DXB) commencent à 1 440€ et ceux en classe économique Lite à 390€.

"Une liaison directe avec l’un des principaux hubs du Moyen-Orient améliore non seulement l’accessibilité de la Lituanie et multiplie les possibilités de vols de correspondance, mais ouvre également de toutes nouvelles destinations de voyage pour tous, ainsi que pour le secteur des affaires et du tourisme.

Dès la première année d’exploitation, environ 40 000 passagers devraient être transportés", a commenté le ministre des Transports et des Communications de Lituanie, Juras Taminskas, dans un communiqué.

Lire aussi : flydubai passe commande auprès d'Airbus pour 150 A321neo

Lu 148 fois

Tags : dubai, flydubai, lituanie, vilnius
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 12 Décembre 2025 - 15:19 Réforme de la CRPN : le SNPL appelle à la "mobilisation de tous" !

Jeudi 11 Décembre 2025 - 15:42 Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B
La plateforme professionnelle d'Air Caraïbes s'impose comme un atout majeur pour les agents de...
Dernière heure

Pauline Duval succède à Laurent Dusollier à la présidence du Groupe Magora

Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

Jet tours lance son opération Early Booking 2026

FRAM va se déployer au Benelux !

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon

Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon
Production

Production

Jet tours lance son opération Early Booking 2026

Jet tours lance son opération Early Booking 2026
AirMaG

AirMaG

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus veut supprimer 460 emplois en France… malgré 200 M€ de crédit d'impôt

Amadeus veut supprimer 460 emplois en France… malgré 200 M€ de crédit d'impôt
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026

Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026
HotelMaG

Hébergement

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"
Futuroscopie

Futuroscopie

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral

MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias