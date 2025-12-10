Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)

TourMaG - Vous avez plusieurs casquettes au sein de Penguin World. Vous êtes notamment le directeur général de Quartier Libre, qui est le tour opérateur du groupe. Comment s'est passée l'année 2025 ?
Yannick Faucon : 2025 est une année plutôt correcte, même si nous nous sommes rendus compte que la booking window se réduisait de plus en plus. Nous naviguons un petit peu à vue cette année dans le monde du tour operating.
Malgré ce contexte, Quartier Libre, spécialiste des terres celtes, et des terres nordiques, a su tirer son épingle du jeu. Nous avons conforté nos départs sur toute la saison.
TourMaG - Actuellement en période de fin d'année, il y a une destination qui est importante pour vous, la Laponie suédoise...
Yannick Faucon : Nous réalisons une bonne saison, avec un remplissage plutôt correct, et encore une fois avec une visibilité à plus court terme. Nous avons pris des engagements forts sur la Laponie suédoise, avec une arrivée à Luleå. Ce produit nous permet de cibler une clientèle familiale et une clientèle couple, avec trois vols par semaine de mi-décembre jusqu'à mi-mars.
Sur les groupes, nous avons déjà de bons engagements sur 2026-2027. Il y a encore de la place, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter.
Nous reprendrons des engagements également très forts sur cette destination qui plaît beaucoup sur le marché français en 2026.
Quartier Libre : des nouveautés circuits en Angleterre
TourMaG - Avez-vous des nouveautés à annoncer dans la production de Quartier Libre ?
Yannick Faucon : En plus de l'Irlande, de l'Ecosse, et de la Norvège, cette année nous retrouverons dans la brochure 2025-2026 une production sur l'Angleterre avec des circuits accompagnés, toujours dans la même logique que nos précédents circuits, à savoir des hôtels en centre-ville et surtout nous avons nos propres guides à destination. C'est ce qui fait la différence sur nos circuits accompagnés.
TourMaG - Vous avez une autre casquette, vous dirigez également Resaneo. Là aussi comment s'est déroulée 2025 ?
Yannick Faucon : L'année 2025 a été très correcte pour Resaneo avec des perspectives plutôt bonnes également en 2026. L'offre est toujours aussi exhaustive tant au niveau de l'aérien avec plus de 600 compagnies aériennes partenaires mais nous avons également en machine toutes les compagnies ferroviaires en France et en Europe.
La profondeur d'offres augmente de saison en saison pour pouvoir répondre à une clientèle qui veut également se déplacer en train sur le marché européen.
TourMaG - Est-ce que vous voyez la montée en puissance du ferroviaire dans les agences de voyage ?
Yannick Faucon : De plus en plus ! Nous connaissons les autotours, aujourd'hui nous pouvons aussi parler de train-tours. Des clients vont voyager différemment, tournés vers le slow-tourisme, et vont prendre le temps et se déplacer dans un pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, avec les compagnies ferroviaires existantes, de ville en ville, et monter un programme grâce aux trains.
Resaneo : lancement de TripMaker avec Telda Travel
TourMaG - Les relations sont-elles au beau fixe avec les transporteurs ?
Yannick Faucon : Nous avons plutôt de bonnes relations avec nos partenaires. Nous venons de boucler la 9e édition des Airline Weeks, où plus de 30 compagnies aériennes nous ont rejoints cette année.
C'est un système de formation auprès de nos équipes, de manière à être au fait des dernières nouveautés, pour pouvoir mieux accompagner, mieux répondre aux questions de nos clients - que sont les agences de voyage - sous forme d'ateliers, et de workshops.
De mi-novembre jusqu'à début décembre, 30 compagnies aériennes ont défilé dans nos bureaux à Villeurbanne, au grand bonheur de l'ensemble de nos équipes et de nos partenaires qui, je pense, sont satisfaits du format.
TourMaG - De nouvelles générations arrivent en agence de voyage. Ces collaborateurs sont peut-être moins formés, sur les GDS. Resaneo entend répondre à ce besoin d'avoir des collaborateurs opérationnels rapidement ?
Yannick Faucon : C'est l'ADN de Resaneo : proposer de la façon la plus intuitive possible, le plus simple possible, l'accès à l'ensemble de l'offre transport, sans avoir forcément avoir de compétences, en ayant uniquement un outil qui permet de faire une réservation très simplement. Resaneo c'est aussi l'humain et le service !
Nous parlons beaucoup d'IA en ce moment. Pour nous, rien n'est plus important que l'humain et l'accompagnement que l'on peut apporter à nos clients agents de voyage.
TourMaG - Resaneo : c'est l'avion, c'est le train. Quelle est l'étape d'après ?
Yannick Faucon : La nouveauté de cette année 2025-2026, c'est l'arrivée de TripMaker qui est le fruit d'un partenariat avec Teldar Travel.
Les agents de voyages peuvent désormais retrouver sur la plateforme Resaneo ou sur Teldar Travel toute l'offre vol + hôtel et train + hôtel. Ils vont pouvoir retrouver l'inventaire de nos 600 compagnies aériennes ou ferroviaires ainsi que les plus de 2 millions d'hôtels que comporte l'offre Teldar Travel.
Nous proposons un tunnel de réservation unique où ils vont pouvoir réserver l'ensemble de l'offre packagée. Au niveau garantie, nous avons en inclusion, un assureur qui va permettre de couvrir toute défaillance de l'un ou l'autre des prestataires.
TourMaG - Concrètement, je suis agent de voyage, je suis inscrit sur Resaneo, je vais avoir accès à l'offre hôtel et inversement, si je suis sur Teldar Travel, je pourrai avoir le transport ?
Yannick Faucon : C'est exactement cela. Les agents de voyages vont retrouver le meilleur des deux sur un site ou sur l'autre, avec une facturation distincte qui va remonter dans les messages comptables.
Ils vont aussi retrouver le suivi de commandes par le biais de Teldar Travel ou par le biais de Resaneo. Ils pourront également accéder aux modifications, si le client veut, par exemple, décaler d'un jour son voyage. Toute la chaîne sera imbriquée. Les agents de voyages restent dans un même environnement pour leur suivi de commandes.
Enfin, TripMaker sera affilié à Miles Attack, le programme de fidélité de Teldar Travel. (Voir encadré)
TourMaG - Vous avez une troisième casquette, vous êtes le président des Entreprises du Voyage Centre-Est. Quelle est l'actualité ?
Yannick Faucon : Nous avons organisé une convention régionale en Egypte en octobre dernier, plutôt réussie, d'après les participants.
Cela a permis à de nombreux adhérents du syndicat de découvrir en avant-première le nouveau musée du Caire. La prochaine étape et le prochain grand rendez-vous qui va rassembler l'ensemble des dirigeants et également des vendeurs et des commerciaux, c'est la troisième édition de Confluence du Tourisme.
Elle se déroulera le 17 mars dans le quartier des Confluences à Lyon et regroupera l'ensemble des acteurs de la profession pour la Saint-Patrick. Une soirée qui s'annonce à la fois sérieuse et festive !
Les avantages de TripMaker
- Un inventaire transport complet : plus de 600 compagnies aériennes, régulières, low-cost, charters du monde entier, ainsi que les compagnies ferroviaires européennes (Renfe, Trenitalia, InOui, Ouigo, Lyria, Deutsche Bahn…).
- Un inventaire hôtelier mondial : plus de 2 millions d’hébergements, des hôtels indépendants aux grandes chaînes internationales, du 1 au 5 étoiles, ainsi que des hébergements locatifs, résidences et campings.
- Garantie "Package dynamique" incluse : une couverture automatique, offerte sur toutes les réservations.
- Programme Miles Attack : toutes les ventes réalisées sur TripMaker sont éligibles au programme et permettent de cumuler des Miles avec Teldar Travel et Resaneo.
- Une gestion simplifiée : réservation centralisée mais facturation séparée, pour conserver toute la clarté administrative.
- Services clients dédiés : chaque marque conserve ses équipes de support et son expertise propre
"TripMaker illustre parfaitement la complémentarité entre nos deux expertises. Ensemble, nous proposons une solution unique et performante au service des professionnels du voyage." a déclaré Fabrice Perdoncini, CEO Gekko Group (Teldar Travel) dans un communiqué de presse.
