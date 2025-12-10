Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)

TourMaG - Avez-vous des nouveautés à annoncer dans la production de Quartier Libre ?



Yannick Faucon : En plus de l'Irlande, de l'Ecosse, et de la Norvège, cette année nous retrouverons dans la brochure 2025-2026 une production sur l'Angleterre avec des circuits accompagnés, toujours dans la même logique que nos précédents circuits, à savoir des hôtels en centre-ville et surtout nous avons nos propres guides à destination. C'est ce qui fait la différence sur nos circuits accompagnés.



TourMaG - Vous avez une autre casquette, vous dirigez également Resaneo. Là aussi comment s'est déroulée 2025 ?



Yannick Faucon : L'année 2025 a été très correcte pour Resaneo avec des perspectives plutôt bonnes également en 2026. L'offre est toujours aussi exhaustive tant au niveau de l'aérien avec plus de 600 compagnies aériennes partenaires mais nous avons également en machine toutes les compagnies ferroviaires en France et en Europe.



La profondeur d'offres augmente de saison en saison pour pouvoir répondre à une clientèle qui veut également se déplacer en train sur le marché européen.



TourMaG - Est-ce que vous voyez la montée en puissance du ferroviaire dans les agences de voyage ?



Yannick Faucon : De plus en plus ! Nous connaissons les autotours, aujourd'hui nous pouvons aussi parler de train-tours. Des clients vont voyager différemment, tournés vers le slow-tourisme, et vont prendre le temps et se déplacer dans un pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, avec les compagnies ferroviaires existantes, de ville en ville, et monter un programme grâce aux trains.