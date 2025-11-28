Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Du 4 au 6 mai 2026

Le prochain congrès des Entreprises du Voyage se déroulera à Disneyland Paris du 4 au 6 mai 2026, a annoncé Valérie Boned à l'occasion du Congrès de Selectour.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 28 Novembre 2025

