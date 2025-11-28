Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage à l'occasion du congrès de Val d'Isère en 2024 - Photo CE
Après Val d'Isère en 2024, le congrès des Entreprises du Voyage fera son retour en France en 2026.
Valérie Boned, Présidente des EDV a annoncé à l'occasion du congrès de Selectour qui se tient jusqu'au 30 novembre 2025 au Cap en Afrique du Sud, à Disneyland Paris, du 4 au 6 mai 2026.
La SNCF sera notamment partenaire de l'évènement. Le parc d'attraction est desservi par la gare de Marne-la-Vallée Chessy.
En 2025, le congrès a eu lieu à Taghazout au Maroc du 15 au 18 mai 2025.
Les participants pourront découvrir Disney Adventure World le nouvel espace qui ouvrira en mars prochain.
Il s'agit du Parc Walt Disney Studios qui subit une vaste transformation, qui lui permettra de (presque) doubler sa superficie et de profondément repenser son expérience visiteurs.
