TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Une centaine de professionnels sont réunis dans l’archipel portugais des Açores, jusqu’au 15 novembre


La convention annuelle de la branche francilienne du syndicat, qui se déroule actuellement aux Açores, mêle découverte touristique et réflexions sur des sujets ardus mais essentiels.


Rédigé par le Jeudi 13 Novembre 2025

Lionel Rabiet (président), accompagné de Mélody Heimburger (vice-présidente) et Marc de Navacelle (trésorier). (c).T.Beaurepère
Lionel Rabiet (président), accompagné de Mélody Heimburger (vice-présidente) et Marc de Navacelle (trésorier). (c).T.Beaurepère
Legends and Paradise
Depuis son élection à la présidence des Entreprises du Voyage (EDV) Ile-de-France en 2017, Lionel Rabiet a toujours souhaité faire de la convention annuelle de la branche régionale du syndicat un lieu propice aux échanges, mais aussi à la découverte.

C’est ainsi que par le passé, il a réuni ses troupes en Ouzbékistan, en Laponie suédoise, au Québec, en Guyane ou en Slovénie. Cette année, le syndicat a mis le cap sur les Açores pour sa convention 2025.

La destination a largement séduit si l’on en croit la fréquentation, avec une centaine de participants. « Nous avons refusé du monde » se félicite Lionel Rabiet, qui voit plusieurs analogies entre le monde du tourisme et l’archipel portugais perdu au milieu de l’Atlantique.

Lire aussi : Les EDV Ile-de-France mettent le cap sur les Açores

« Le goût pour la découverte »

Autres articles
« Les Açores ont attiré les explorateurs et pirates par le passé. Le tourisme a le même goût pour la découverte » s’est-il amusé lors du discours d’ouverture de la convention. « Et ici, il y a de la pluie et des bourrasques, mais çà se termine toujours par un ciel bleu, comme pour les professionnels » !

Si le programme de la convention prévoit deux journées entières pour découvrir les Açores, la première journée a été consacrée aux débats, avec deux thématiques : la cybersécurité et la transmission.

« Des sujets ardus que l’on n’aime pas aborder mais qui sont essentiels. Il ne faut pas attendre pour s’y intéresser » a rappelé Lionel Rabiet. Pour les rendre plus concrets, les EDV ont choisi des intervenants pédagogues et des cas pratiques.


Une envolée de la cybercriminalité

Julien Metayer , qui se définit comme un « hacker éthique », a rappelé les enjeux actuels : 4386 événements de sécurité ont été traités par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en 2024, en hausse de 25% par rapport à 2023.

Le coût estimé de la cybercriminalité pour les entreprises françaises est estimé à plus de 100 milliards d’euros en 2024. Les cybercriminels attaquent pour dérober des données qui ont une valeur marchande : 20 à 40 centimes pour des données basiques, jusqu’à 40 € si elles sont complétées par des informations sur un moyen de paiement.

Pour autant, seulement 36% des acteurs du tourisme citent la cybermenace parmi leurs principaux risques. « Pourtant, 50% des PME/TPE ne se relèvent pas d’une cyber-attaque » précise Julien Metayer.

Le tourisme, cible privilégiée des hackers ?

Les agences de voyages sont tout particulièrement concernées, avec des fuites de données voyageurs (identités, moyens de paiement, papiers d’identité, informations médicales…), des attaques avec demandes de rançon ou encore des vulnérabilités des logiciels métiers.

Parmi les cas les plus notables dans le tourisme en 2024, Julien Metayer cite une fuite de données chez Accor (642 000 clients concernés) ou Booking.com à travers une prise de contrôle de comptes hôteliers qui ont permis aux pirates de détourner des paiements.

Autre donnée qui fait froid dans le dos : 95% des cyberattaques réussies impliquent un facteur humain. En 2024, 36% des entreprises victimes ont effectué un licenciement pour faute grave.

Lire aussi : Cybersécurité, fraude : "des mesures simples pourraient éviter bien des escroqueries"

Des assurances pour se protéger

Julien Metayer en a profité pour démontrer comment, à partir de données légales et accessibles à tous (messages sur les réseaux sociaux, photos, infos dans les médias…) recoupées avec des sources illégales, il est facile pour un hacker de trouver un mot de passe, d’infiltrer un système et de mettre en place des opérations de phishing pour dérober des informations sensibles. Glaçant !

Au-delà de la mise en place de systèmes de sécurité et d’une sensibilisation renforcée du personnel, il convient désormais de s’assurer contre ce risque. Le courtier Xplorassur propose une assurance cybersécurité. il en coûte environ 1200 € par an pour une agence de taille moyenne, pour une protection de 500 000 €.

« Aujourd’hui, il est suicidaire de ne pas se protéger. En moyenne, nous traitons un dossier d’agence attaquée par semaine » martèle Boris Reibenberg, le président du comité stratégique de Xplorassur.

La transmission, trop souvent négligée

Seconde thématique abordée, la transmission est particulièrement sensible dans le monde du tourisme, dont la pyramide des âges est élevée. Et en premier lieux les conséquences en cas de décès du dirigeant.

Alexis Deschanels, directeur délégué de l’Agence Française du Patrimoine qui accompagne les chefs d’entreprise sur ce sujet, a fait le point sur les solutions à mettre en œuvre.

« Une succession non anticipée peut se traduire par d’importants droits à payer par les enfants, qui peuvent les contraindre à vendre l’entreprise » a-t-il précisé, avant de détailler les diverses solutions possibles, et très techniques….

Parmi elles, le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui permet à un chef d’entreprise de céder une société à ses enfants avec une forte réduction des droits de donation ou de succession ; un « avantage » qui coûterait chaque année 4 milliards d’euros à l'état et que certains députés tentent de durcir dans la discussion actuelle sur le budget.

Privilèges Voyages, une transmission réussie

Le témoignage de Privilèges Voyages a permis d’éclairer les participants. A la tête de l’agence qui emploie 50 personnes pour un volume d’affaires de 50 M€, Bernard Benhamou et son épouse Alexandrine ont récemment choisi de passer le flambeau à leur fille Morgane.

« Dès la création d’une entreprise, on sait qu’on la revendra un jour. Mieux vaut le faire de son vivant mais pas à n’importe qui et n’importe comment. Il y a un attachement affectif, il ne faut pas oublier les collaborateurs. Les sujets fiscaux sont complexes et Alexis Deschanels nous a facilité les choses » précise le chef d’entreprise, qui a choisi cette solution du pacte Dutreil.

Il ne regrette qu’une chose : ne pas avoir engagé la démarche plus tôt car cette formule l’oblige à accompagner la transmission de l’entreprise à sa fille, pendant six ans.

Et pas question d’oublier cette obligation car les contrôles sont stricts. « Environ 2000 pactes Dutreil sont signés chaque année. 75% des cas sont contrôlés » précise Alexis Deschanels.

Lire aussi : Privilèges Voyages met la main sur Intermonde

Les EDV ouvrent leurs portes le 17 décembre

Tout particulièrement sensibles à ce sujet de la transmission, les EDV entendent mieux accompagner ses adhérents dans le futur.

« Nous sommes en train de constituer une commission autour des jeunes repreneurs de seconde génération, pour les réunir et identifier ce que l’on peut s’apporter mutuellement » conclut Valérie Boned, présidente du syndicat au niveau national qui a fait le déplacement aux Açores. Cette commission devrait voir le jour en janvier 2026.

En attendant, elle a annoncé l’organisation d’une journée portes ouvertes le 17 décembre, conjointement avec l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), dans leurs nouveaux locaux parisiens situés au 89 rue La Boétie. Les visiteurs pourront s’informer sur diverses thématiques : formation, juridique, fiscal…

Lire aussi : EDV Centre-Est : le syndicat mobilise ses adhérents face aux grands défis

Thierry Beaurepère Publié par Thierry Beaurepère Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Thierry Beaurepère
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 1504 fois

Tags : edv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 5 Novembre 2025 - 07:38 Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Mardi 4 Novembre 2025 - 11:01 TravelPerk devient Perk et lance une plateforme "unifiée"

Climats du Monde
Dernière heure

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

Luis Cobo nommé directeur général du Majestic Hotel & Spa Barcelona

Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

SIGNATURES D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TUI STORE - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Paris Roquette 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue
HotelMaG

Hébergement

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias