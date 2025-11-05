Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

« Les Açores ont attiré les explorateurs et pirates par le passé. Le tourisme a le même goût pour la découverte » s’est-il amusé lors du discours d’ouverture de la convention. « Et ici, il y a de la pluie et des bourrasques, mais çà se termine toujours par un ciel bleu, comme pour les professionnels » !



Si le programme de la convention prévoit deux journées entières pour découvrir les Açores, la première journée a été consacrée aux débats, avec deux thématiques : la cybersécurité et la transmission.



« Des sujets ardus que l’on n’aime pas aborder mais qui sont essentiels. Il ne faut pas attendre pour s’y intéresser » a rappelé Lionel Rabiet. Pour les rendre plus concrets, les EDV ont choisi des intervenants pédagogues et des cas pratiques.



