Fêtes du monde : Noël en Grèce, entre chaleur méditerranéenne et traditions orthodoxes

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Christos Panaretou : Oui et ils rencontrent beaucoup de succès. Notre clientèle francophone recherche des expériences authentiques, pas un simple "programme d’hiver".



Nous proposons :



• des séjours de Noël à Athènes (3 à 5 jours) ;



• un réveillon du Nouvel An avec dîner festif ;



• des circuits culturels d’hiver à partir du mois de mars (Delphes, Météores, Péloponnèse) ;



• des autotours, très demandés en décembre ;



• des combinés Athènes + Îles (Égine, Hydra, Paros).



Tous nos programmes sont pensés pour découvrir la Grèce autrement, avec notre accompagnement francophone, véritable valeur ajoutée pour les agences.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Christos Panaretou : La demande francophone ne cesse d’augmenter, notamment pour les séjours premium, les groupes, les autotours et les circuits culturels.



Nous avons consolidé nos partenariats hôteliers pour offrir des tarifs compétitifs toute l’année, même en hiver.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?



Christos Panaretou : Nos priorités pour 2026 sont les suivantes : plus de circuits culturels premium ; un renforcement des produits d’hiver ; de nouvelles offres combinant Athènes et les îles ; le développement du segment groupes thématiques ; une modernisation digitale (extranet B2B, outils rapides pour les agences) ; une présence renforcée sur le marché francophone ; et des propositions pour différentes croisières et des locations de bateaux.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Christos Panaretou : La Grèce ne se résume pas à l’été. Elle est belle, vivante et accueillante toute l’année.



Nous invitons les agences à proposer à leurs clients une expérience différente : un Noël méditerranéen, un réveillon au pied de l’Acropole, des traditions authentiques et une chaleur humaine impossible à copier.



Les fêtes de fin d’année en Grèce mêlent la chaleur méditerranéenne à de très anciennes traditions orthodoxes. On y retrouve l’esprit de Noël, mais avec une atmosphère plus familiale, plus simple.



Contrairement aux images classiques de Noël "sous la neige", la Grèce offre des villes illuminées, une météo douce, des marchés authentiques, des chants traditionnels et surtout un profond sens de l’hospitalité.



Les familles se réunissent et les fêtes ont un charme très particulier : elles sont lumineuses, chaleureuses et profondément enracinées dans des traditions que l’on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe.



Chez Yalos Tours, nous sommes fiers d’être un réceptif francophone apprécié, proche des besoins des agences, et toujours disponible pour créer des voyages uniques.