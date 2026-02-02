Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Chez Viva Resorts by Wyndham, l’ennui n’a pas sa place. La chaîne propose une large palette d’activités sportives, de divertissements et de moments de détente, sur terre comme sur l’eau, afin de satisfaire toutes les envies. Le forfait tout compris inclut l’ensemble des sports non motorisés, terrestres et nautiques, les animations quotidiennes en journée et en soirée, ainsi que les clubs enfants dédiés aux 4–12 ans, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.



Des excursions sont également proposées pour partir à la découverte des environs et s’immerger dans la richesse culturelle et l’authenticité des destinations.



Côté gastronomie, Viva Resorts by Wyndham invite ses hôtes à un véritable tour du monde culinaire. L’offre de restauration met à l’honneur des cuisines « gourmet » inspirées de différents pays, à savourer dans les restaurants buffet ouverts à tous les repas, ou dans les restaurants à la carte, accessibles le soir pour des expériences plus intimistes.