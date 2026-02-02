TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Une success story made in Caraibes : 3 destinations, 9 Resorts et plages, 3731 chambres et des milliers de sourires partagés !


Avec 9 adresses situées sur certaines des plus belles plages des Caraïbes, la marque Viva Resorts by Wyndham s’est imposée comme une marque hôtelière leader. Fondé en 1987, le groupe hôtelier a développé son savoir-faire en expériences et concept all inclusive et investi avec succès dans ses propriétés. Grace à ses atouts et valeurs – personnel local et international, un environnement tropical unique, une large gamme de services complets, une animation riche et constante, de nombreuses certifications environnementales, le groupe hôtelier offre des expériences en all inclusive personnalisées et sans cesse renouvelées et des adresses ainsi parfaites pour accueillir une clientèle diversifiée individuelle, famille et enfants, voyages de noces et mariages, plongées sous-marine, spas et bien être, découvertes culturelles et nature, groupes loisirs ou affaires selon les essences de destinations exceptionnelles.


Rédigé par Viva Resorts by Wyndham le Lundi 2 Février 2026

Des adresses tout confort, en tout inclus

Viva Dominicus Palace by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Dominicus Palace by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Agencia Catalana de Turisme
Depuis 39 ans, Viva Resorts by Wyndham propose plusieurs adresses dans les Caraïbes avec une formule en tout inclus, offrant une multitude de restaurants aux cuisines du monde, d’activités aquatiques et terrestres sportives ou de détente.

Avec 9 adresses dans 3 pays, Viva Resorts by Wyndham s’adresse à tous ceux en quête de dépaysement et de soleil, peu importe la période de l’année :

En République dominicaine :
• Viva Dominicus Beach by Wyndham, à Bayahibe
• Viva Dominicus Palace by Wyndham, à Bayahibe
• Viva V Samaná by Wyndham, à Samaná (Adults Only)
• Viva Tangerine by Wyndham, à Cabarete
• Viva Heavens by Wyndham, à Puerto Plata
• Viva Miches by Wyndham, à Miches

Viva V Samaná by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva V Samaná by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Au Mexique :
• Viva Azteca by Wyndham, à Playa del Carmen
• Viva Maya by Wyndham, à Playa del Carmen
Viva Maya by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Maya by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Aux Bahamas :
• Viva Fortuna Beach by Wyndham, à Freeport, Grand Bahama Island
Viva Fortuna Beach by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Fortuna Beach by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Le programme “Stay in 1, Play in 2” permet aux clients de bénéficier des infrastructures d’une autre adresse de la chaîne. L’offre s’applique aux hôtels suivants :

• Les clients de l’hôtel Viva Dominicus Palace by Wyndham peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel Viva Dominicus Beach by Wyndham
• Les clients de l’hôtel Viva Heavens by Wyndham peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel Viva Tangerine by Wyndham
• Les clients de l’hôtel Viva Azteca by Wyndham peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel Viva Maya by Wyndham

Une diversité d’activités pour petits et grands

Chez Viva Resorts by Wyndham, l’ennui n’a pas sa place. La chaîne propose une large palette d’activités sportives, de divertissements et de moments de détente, sur terre comme sur l’eau, afin de satisfaire toutes les envies. Le forfait tout compris inclut l’ensemble des sports non motorisés, terrestres et nautiques, les animations quotidiennes en journée et en soirée, ainsi que les clubs enfants dédiés aux 4–12 ans, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Des excursions sont également proposées pour partir à la découverte des environs et s’immerger dans la richesse culturelle et l’authenticité des destinations.

Côté gastronomie, Viva Resorts by Wyndham invite ses hôtes à un véritable tour du monde culinaire. L’offre de restauration met à l’honneur des cuisines « gourmet » inspirées de différents pays, à savourer dans les restaurants buffet ouverts à tous les repas, ou dans les restaurants à la carte, accessibles le soir pour des expériences plus intimistes.

Nouveautés : Nouvelles expériences au Viva Miches by Wyndham et lancement du vol direct Paris–Samaná

Ouvert en décembre 2024, Viva Miches by Wyndham enrichit l’expérience de ses hôtes avec de nombreuses nouveautés placées sous le signe du sport, du bien-être et de la convivialité. Le resort élargit son offre sportive avec des escapades nautiques le long de la côte, de nouveaux cours dynamiques comme le TRX, le Jumping Fitness ou le Body Blade, ainsi que l’ouverture d’une école de cirque accessible à tous les âges.

Le bien-être est également renforcé grâce au programme VivaWell, qui propose une approche holistique mêlant yoga, conseils en nutrition internationale et pratiques favorisant l’équilibre du corps et de l’esprit. Côté ambiance, la saison hivernale sera rythmée par une programmation musicale renouvelée avec musique live et bar mobile dans le hall, tandis que de nouveaux espaces gourmands (bar Tiki en bord de mer, bar principal rénové et snack-bar agrandi) viennent enrichir les moments de partage.

Ces nouveautés s’inscrivent dans une dynamique renforcée d’accessibilité, avec l’ouverture depuis l’hiver 2025 d’une nouvelle liaison directe Paris-Orly – Samaná opérée par Air Caraïbes, facilitant l’accès aux Resorts Viva basés dans la baie de Samaná et permettant de découvrir la République dominicaine à travers plusieurs escales. Viva Resorts by Wyndham confirme ainsi sa volonté d’offrir une expérience tout compris enrichie, festive et inoubliable.
Viva Miches by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Miches by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Contact Viva Resorts by Wyndham France

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Viva Resorts by Wyndham

Bénédicte Courné
Mobile : 06 08 32 58 74
Email : benedicte@hotels-collection.com

Site web : www.vivaresorts.com

Plateforme B2B : https://onestopviva.net/

facebook instagram



Lu 223 fois

Tags : Viva Resorts
Notez
Mondial Tourisme
Dernière heure

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Outre-mer : taxes, coûts, infrastructures… pourquoi l’aérien est à la peine ? [ABO]

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ? [ABO]

Emploi, salaires, attractivité : où en est le tourisme depuis le Covid ?

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination
Production

Production

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026
AirMaG

AirMaG

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias