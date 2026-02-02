Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Des adresses tout confort, en tout inclus
Depuis 39 ans, Viva Resorts by Wyndham propose plusieurs adresses dans les Caraïbes avec une formule en tout inclus, offrant une multitude de restaurants aux cuisines du monde, d’activités aquatiques et terrestres sportives ou de détente.
Avec 9 adresses dans 3 pays, Viva Resorts by Wyndham s’adresse à tous ceux en quête de dépaysement et de soleil, peu importe la période de l’année :
En République dominicaine :
• Viva Dominicus Beach by Wyndham, à Bayahibe
• Viva Dominicus Palace by Wyndham, à Bayahibe
• Viva V Samaná by Wyndham, à Samaná (Adults Only)
• Viva Tangerine by Wyndham, à Cabarete
• Viva Heavens by Wyndham, à Puerto Plata
• Viva Miches by Wyndham, à Miches
Au Mexique :
• Viva Azteca by Wyndham, à Playa del Carmen
• Viva Maya by Wyndham, à Playa del Carmen
Aux Bahamas :
• Viva Fortuna Beach by Wyndham, à Freeport, Grand Bahama Island
Le programme “Stay in 1, Play in 2” permet aux clients de bénéficier des infrastructures d’une autre adresse de la chaîne. L’offre s’applique aux hôtels suivants :
• Les clients de l’hôtel Viva Dominicus Palace by Wyndham peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel Viva Dominicus Beach by Wyndham
• Les clients de l’hôtel Viva Heavens by Wyndham peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel Viva Tangerine by Wyndham
• Les clients de l’hôtel Viva Azteca by Wyndham peuvent accéder aux infrastructures de l’hôtel Viva Maya by Wyndham
Une diversité d’activités pour petits et grands
Chez Viva Resorts by Wyndham, l’ennui n’a pas sa place. La chaîne propose une large palette d’activités sportives, de divertissements et de moments de détente, sur terre comme sur l’eau, afin de satisfaire toutes les envies. Le forfait tout compris inclut l’ensemble des sports non motorisés, terrestres et nautiques, les animations quotidiennes en journée et en soirée, ainsi que les clubs enfants dédiés aux 4–12 ans, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.
Des excursions sont également proposées pour partir à la découverte des environs et s’immerger dans la richesse culturelle et l’authenticité des destinations.
Côté gastronomie, Viva Resorts by Wyndham invite ses hôtes à un véritable tour du monde culinaire. L’offre de restauration met à l’honneur des cuisines « gourmet » inspirées de différents pays, à savourer dans les restaurants buffet ouverts à tous les repas, ou dans les restaurants à la carte, accessibles le soir pour des expériences plus intimistes.
Nouveautés : Nouvelles expériences au Viva Miches by Wyndham et lancement du vol direct Paris–Samaná
Ouvert en décembre 2024, Viva Miches by Wyndham enrichit l’expérience de ses hôtes avec de nombreuses nouveautés placées sous le signe du sport, du bien-être et de la convivialité. Le resort élargit son offre sportive avec des escapades nautiques le long de la côte, de nouveaux cours dynamiques comme le TRX, le Jumping Fitness ou le Body Blade, ainsi que l’ouverture d’une école de cirque accessible à tous les âges.
Le bien-être est également renforcé grâce au programme VivaWell, qui propose une approche holistique mêlant yoga, conseils en nutrition internationale et pratiques favorisant l’équilibre du corps et de l’esprit. Côté ambiance, la saison hivernale sera rythmée par une programmation musicale renouvelée avec musique live et bar mobile dans le hall, tandis que de nouveaux espaces gourmands (bar Tiki en bord de mer, bar principal rénové et snack-bar agrandi) viennent enrichir les moments de partage.
Ces nouveautés s’inscrivent dans une dynamique renforcée d’accessibilité, avec l’ouverture depuis l’hiver 2025 d’une nouvelle liaison directe Paris-Orly – Samaná opérée par Air Caraïbes, facilitant l’accès aux Resorts Viva basés dans la baie de Samaná et permettant de découvrir la République dominicaine à travers plusieurs escales. Viva Resorts by Wyndham confirme ainsi sa volonté d’offrir une expérience tout compris enrichie, festive et inoubliable.
