RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Parmi les annonces marquantes, un véritable scoop a retenu l’attention du secteur touristique en ce début d’année. Depuis le 8 janvier, RIU a repris l’hôtel Westminster Curio Collection by Hilton, idéalement situé au cœur de Londres. Désormais rebaptisé Riu Plaza Westminster, cet établissement emblématique permet au groupe de renforcer sa présence dans l’une des capitales les plus dynamiques et attractives d’Europe. Avec cette nouvelle ouverture, RIU compte désormais deux hôtels dans le centre londonien, confirmant sa volonté de s’imposer durablement sur le segment urbain. Elle vient satisfaire une clientèle de plus en plus attirée par des hébergements offrant à la fois localisation centrale, confort moderne et standards internationaux élevés, aussi bien pour les voyageurs de loisirs que pour la clientèle affaires.



Au-delà du Royaume-Uni, RIU Hotels & Resorts poursuit son développement à l’international avec l’ouverture du Riu Palace Phuket au printemps 2026, sa première implantation en Thaïlande. Ce nouvel hôtel proposera une formule All-Inclusive 24h, avec la possibilité d’un séjour en catégorie Elite Club pour encore plus d’exclusivité, combinant confort haut de gamme, bien-être et cadre tropical d’exception, inaugurant ainsi une nouvelle destination pour la marque.



L’Afrique reste également au cœur des projets du groupe. À Zanzibar, RIU renforce sa présence avec l’ouverture prochaine d’un troisième établissement, le Riu Palace Swahili, qui viendra compléter une offre déjà solide sur cette destination très prisée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et son riche patrimoine culturel. Parallèlement, le Riu Touareg à Boa Vista, au Cap-Vert, bénéficiera dès le printemps d’une rénovation complète visant à moderniser les espaces, améliorer les équipements et élever encore le niveau de prestations, pour offrir une expérience client toujours plus qualitative, tout en conservant l’énergie tant appréciée du resort.



L’année 2025 a constitué un tournant important pour RIU Hotels & Resorts, avec plusieurs temps forts. La chaîne a notamment poursuivi son expansion en Amérique du Nord, avec l’ouverture de son premier hôtel au Canada, le Riu Plaza Toronto, et le renforcement de sa présence aux États-Unis avec le Riu Plaza Chicago, qui devient le 5ᵉ hôtel RIU Plaza sur le continent.



Sur le segment loisirs, plusieurs établissements emblématiques ont connu une montée en gamme significative à la suite de rénovations majeures menées en 2025. Le Riu Palace Calypso, entièrement rénové, affiche désormais un positionnement Palace affirmé. Il séduit par son atmosphère élégante, son architecture bâtie sur le flanc d’une colline et sa situation exceptionnelle face à des plages aux eaux turquoise. De son côté, le Riu Palace La Mola a été entièrement repensé dans un esprit contemporain et bobo chic. Cette transformation lui permet d’intégrer la collection RIU Palace, synonyme de confort premium et de prestations de haute qualité.



À noter également la réouverture très attendue du mythique Riu Palace Tikida Agadir, véritable institution auprès de la clientèle française depuis de nombreuses années. Entièrement rénové, cet hôtel emblématique conserve son charme et son authenticité, tout en actualisant ses infrastructures pour un confort optimal, préservant son rôle d’institution sur la côte marocaine.



Parallèlement à son développement hôtelier, RIU Hotels & Resorts place la durabilité et l’expérience client au cœur de sa stratégie. À travers son programme Proudly Committed, le groupe met en œuvre de nombreuses initiatives pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir un tourisme responsable : réduction du plastique à usage unique, optimisation de la gestion des ressources, amélioration de l’efficacité énergétique et soutien aux communautés locales. Cette démarche va de pair avec une attention particulière portée à l’expérience client, pilier central de la stratégie RIU. La digitalisation progressive des services, la personnalisation de l’accueil et la formation continue des équipes sur site permettent de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs. Qu’il s’agisse de séjours balnéaires, de city breaks ou de voyages long-courriers, chaque détail est pensé pour offrir un confort optimal, garantir un haut niveau de satisfaction et renforcer la fidélité de la clientèle, tout en respectant les destinations et leurs écosystèmes.



Enfin, ces résultats et ces projets ambitieux n’auraient pas été possibles sans l’engagement et la fidélité des agents de voyages, partenaires essentiels du succès de RIU Hotels & Resorts. Monia Mellouk et son équipe commerciale tiennent à les remercier chaleureusement pour leur confiance et les excellents résultats enregistrés en 2025. Ensemble, ils se réjouissent de poursuivre cette collaboration fructueuse dans les années à venir, avec pour ambition commune de proposer des expériences de voyage toujours plus qualitatives, inspirantes et responsables.