TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence


L'année 2026 s’annonce résolument ambitieuse pour RIU Hotels & Resorts, qui confirme son rôle de premier plan sur la scène hôtelière internationale. Portée par une stratégie de développement maîtrisée, combinant ouvertures stratégiques, rénovations majeures et innovation continue, la chaîne espagnole aborde cette nouvelle année avec confiance. Fidèle à son ADN familial, RIU poursuit sa croissance tout en conservant les valeurs qui ont fait son succès : qualité de service, confort et modernisation constante de ses hôtels, gastronomie généreuse et raffinée, constance des standards et sens aigu de l’expérience client.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

© RIU Hotels & Resorts
© RIU Hotels & Resorts
CroisiEurope
Parmi les annonces marquantes, un véritable scoop a retenu l’attention du secteur touristique en ce début d’année. Depuis le 8 janvier, RIU a repris l’hôtel Westminster Curio Collection by Hilton, idéalement situé au cœur de Londres. Désormais rebaptisé Riu Plaza Westminster, cet établissement emblématique permet au groupe de renforcer sa présence dans l’une des capitales les plus dynamiques et attractives d’Europe. Avec cette nouvelle ouverture, RIU compte désormais deux hôtels dans le centre londonien, confirmant sa volonté de s’imposer durablement sur le segment urbain. Elle vient satisfaire une clientèle de plus en plus attirée par des hébergements offrant à la fois localisation centrale, confort moderne et standards internationaux élevés, aussi bien pour les voyageurs de loisirs que pour la clientèle affaires.

Au-delà du Royaume-Uni, RIU Hotels & Resorts poursuit son développement à l’international avec l’ouverture du Riu Palace Phuket au printemps 2026, sa première implantation en Thaïlande. Ce nouvel hôtel proposera une formule All-Inclusive 24h, avec la possibilité d’un séjour en catégorie Elite Club pour encore plus d’exclusivité, combinant confort haut de gamme, bien-être et cadre tropical d’exception, inaugurant ainsi une nouvelle destination pour la marque.

L’Afrique reste également au cœur des projets du groupe. À Zanzibar, RIU renforce sa présence avec l’ouverture prochaine d’un troisième établissement, le Riu Palace Swahili, qui viendra compléter une offre déjà solide sur cette destination très prisée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et son riche patrimoine culturel. Parallèlement, le Riu Touareg à Boa Vista, au Cap-Vert, bénéficiera dès le printemps d’une rénovation complète visant à moderniser les espaces, améliorer les équipements et élever encore le niveau de prestations, pour offrir une expérience client toujours plus qualitative, tout en conservant l’énergie tant appréciée du resort.

L’année 2025 a constitué un tournant important pour RIU Hotels & Resorts, avec plusieurs temps forts. La chaîne a notamment poursuivi son expansion en Amérique du Nord, avec l’ouverture de son premier hôtel au Canada, le Riu Plaza Toronto, et le renforcement de sa présence aux États-Unis avec le Riu Plaza Chicago, qui devient le 5ᵉ hôtel RIU Plaza sur le continent.

Sur le segment loisirs, plusieurs établissements emblématiques ont connu une montée en gamme significative à la suite de rénovations majeures menées en 2025. Le Riu Palace Calypso, entièrement rénové, affiche désormais un positionnement Palace affirmé. Il séduit par son atmosphère élégante, son architecture bâtie sur le flanc d’une colline et sa situation exceptionnelle face à des plages aux eaux turquoise. De son côté, le Riu Palace La Mola a été entièrement repensé dans un esprit contemporain et bobo chic. Cette transformation lui permet d’intégrer la collection RIU Palace, synonyme de confort premium et de prestations de haute qualité.

À noter également la réouverture très attendue du mythique Riu Palace Tikida Agadir, véritable institution auprès de la clientèle française depuis de nombreuses années. Entièrement rénové, cet hôtel emblématique conserve son charme et son authenticité, tout en actualisant ses infrastructures pour un confort optimal, préservant son rôle d’institution sur la côte marocaine.

Parallèlement à son développement hôtelier, RIU Hotels & Resorts place la durabilité et l’expérience client au cœur de sa stratégie. À travers son programme Proudly Committed, le groupe met en œuvre de nombreuses initiatives pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir un tourisme responsable : réduction du plastique à usage unique, optimisation de la gestion des ressources, amélioration de l’efficacité énergétique et soutien aux communautés locales. Cette démarche va de pair avec une attention particulière portée à l’expérience client, pilier central de la stratégie RIU. La digitalisation progressive des services, la personnalisation de l’accueil et la formation continue des équipes sur site permettent de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs. Qu’il s’agisse de séjours balnéaires, de city breaks ou de voyages long-courriers, chaque détail est pensé pour offrir un confort optimal, garantir un haut niveau de satisfaction et renforcer la fidélité de la clientèle, tout en respectant les destinations et leurs écosystèmes.

Enfin, ces résultats et ces projets ambitieux n’auraient pas été possibles sans l’engagement et la fidélité des agents de voyages, partenaires essentiels du succès de RIU Hotels & Resorts. Monia Mellouk et son équipe commerciale tiennent à les remercier chaleureusement pour leur confiance et les excellents résultats enregistrés en 2025. Ensemble, ils se réjouissent de poursuivre cette collaboration fructueuse dans les années à venir, avec pour ambition commune de proposer des expériences de voyage toujours plus qualitatives, inspirantes et responsables.

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence
Retrouvez les fiches techniques des hôtels sur le RIU Brand Center


Lu 441 fois

Tags : RIU Hotels & Resorts
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 06:25 Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Lundi 12 Janvier 2026 - 06:00 Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Mondial Tourisme
Dernière heure

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Croisières Secrètes : quand la croisière devient un outil d’événementiel premium

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations
Production

Production

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers
Transport

Transport

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Espagne : un accident de trains fait 39 morts
La Travel Tech

La Travel Tech

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias