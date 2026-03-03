TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Gîtes de France : plus de 28 millions de nuitées enregistrées en 2025

863 millions d’euros de volume d’affaires


Gîtes de France confirme, en 2025, la solidité de son modèle. Avec des indicateurs en progression et un développement soutenu sur l’ensemble du territoire, le réseau affiche une dynamique qui dépasse la seule saison estivale.


Jeudi 5 Mars 2026

Gîtes de France confirme en 2025 la solidité de son modèle - Depositphotos.com, Vdumanchuk
En 2025, Gîtes de France enregistre 28,17 millions de nuitées, soit une hausse de 4% par rapport à 2024.

Le volume d’affaires suit la même tendance et atteint 863 millions d’euros (+4%).

Si la clientèle de loisirs demeure largement majoritaire (85%), la part des séjours professionnels représente désormais 15% de l’activité.

Déplacements d’affaires, missions temporaires, chantiers, formations ou séminaires : cette diversification contribue à lisser l’activité sur l’ensemble de l’année, au-delà des vacances scolaires.

La durée moyenne des séjours reste stable, à huit nuits en gîtes et deux nuits en chambres d’hôtes, illustrant la pluralité des usages : vacances en famille ou entre amis, week-ends en couple, courts séjours ou réservations de dernière minute.

Autre indicateur en progression : la taxe de séjour reversée aux collectivités atteint 26,96 millions d’euros, en hausse de 6%.

6 800 nouveaux hébergements en un an

Le site Internet a enregistré 13,5 millions de visiteurs en 2025.

Les principaux marchés émetteurs internationaux restent la Belgique, l’Allemagne et le Royaume-Uni, confirmant l’attractivité européenne du réseau. Le site est d’ailleurs accessible en anglais, allemand et espagnol.

Le développement du réseau s’accélère. En 2025, Gîtes de France rassemble 56 000 structures (+2%) et 43 000 propriétaires (+2%).

Surtout, 6 800 nouveaux hébergements ont rejoint le réseau cette année, contre 5 000 en 2024, soit une progression de 36%. Une croissance qui traduit, selon l’enseigne, la confiance des hôtes dans un modèle structuré et reconnu.

Créé en 1955, le réseau s’appuie sur 92 agences départementales qui accompagnent les porteurs de projets, tant sur les aspects techniques et réglementaires que sur le classement qualitatif (en épis) ou le développement commercial.

Webinaires, rencontres dédiées et dispositifs d’information viennent sécuriser le parcours des nouveaux propriétaires.

Un levier d’attractivité territoriale

Majoritairement implanté en zone rurale, Gîtes de France met en avant son rôle dans l’équilibre territorial.

Chaque structure contribue au maintien d’une offre d’hébergement structurée, fondée sur l’accueil personnalisé et la présence des propriétaires.

Le réseau revendique également un impact économique local, en soutenant commerces et services de proximité, ainsi qu’un rôle dans la valorisation et la rénovation du patrimoine bâti. L’agritourisme et les circuits courts, via les séjours à la ferme et le lien direct avec les producteurs, participent aussi à cette dynamique.

"Les résultats 2025 confirment l’attractivité de notre modèle qui repose sur l’engagement de 43 000 propriétaires. Gîtes de France, ce sont des femmes et des hommes ancrés dans leur territoire, accompagnés par un réseau départemental solide, et attachés à proposer un accueil de qualité.

Notre développement s’inscrit dans la durée : il contribue à l’activité locale, à la rénovation du patrimoine et à l’attractivité des communes. C’est cette cohérence et cette responsabilité qui fondent aujourd’hui la force de notre marque", déclare Solange Escure, directrice nationale, dans un communiqué.


