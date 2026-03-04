Air Tahiti Nui annonce l'ouverture d’une liaison directe entre Tahiti et l’Australie

Papeete et Sydney (PPT–SYD).



"Cette route s’inscrit dans la stratégie de la compagnie qui vise à renforcer durablement la connectivité de la Polynésie française avec les grands pôles régionaux du Pacifique Sud" indique un communiqué de presse.



La compagnie effectuera son premier vol le 14 décembre 2026. Elle opèrera deux vols par semaine.



Le programme de vols prévu est le suivant (soumis à validation par les autorités aéroportuaires) :

Jour d'opération Origine Heure de départ Destination Heure d'arrivée Lundi, Jeudi PPT 12h10 SYD - 17h45+1 en saison hiver du 14-Dec-26 au 25-Mar-27

- 17:00+1 en saison été du 29-Mar-27 au 28-Oct-27 Mardi, Vendredi SYD - 20h10 en saison hiver

- 19h10 en saison été à partir du 06-Avr-27 PPT - 06h25 en saison hiver

- 06h05 en saison été