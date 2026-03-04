TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Air Tahiti Nui annonce l'ouverture d’une liaison directe entre Tahiti et l’Australie

une ligne directe entre Papeete et Sydney


Air Tahiti Nui ouvrira le 14 décembre 2026 une liaison directe entre Papeete et Sydney, avec deux vols hebdomadaires. Une nouvelle route destinée à renforcer les échanges touristiques et économiques avec l’Australie.


Rédigé par le Mercredi 4 Mars 2026 à 16:21

Air Tahiti Nui annonce l'ouverture d'une liaison directe entre Tahiti et l'Australie
Air Tahiti Nui poursuit le développement de son réseau international et annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney (PPT–SYD).

"Cette route s’inscrit dans la stratégie de la compagnie qui vise à renforcer durablement la connectivité de la Polynésie française avec les grands pôles régionaux du Pacifique Sud" indique un communiqué de presse.

La compagnie effectuera son premier vol le 14 décembre 2026. Elle opèrera deux vols par semaine.


Le programme de vols prévu est le suivant (soumis à validation par les autorités aéroportuaires) :

Jour d'opération Origine Heure de départ Destination Heure d'arrivée
Lundi, Jeudi PPT 12h10 SYD - 17h45+1 en saison hiver du 14-Dec-26 au 25-Mar-27
- 17:00+1 en saison été du 29-Mar-27 au 28-Oct-27
Mardi, Vendredi SYD - 20h10 en saison hiver
- 19h10 en saison été à partir du 06-Avr-27 		PPT - 06h25 en saison hiver
- 06h05 en saison été

Air Tahiti Nui : deux vols directs et un partage de code avec Qantas

Selon les dernières données provisoires de l’ISPF (Institut de la statistique de la Polynésie Française), la Polynésie française a accueilli près de 279 000 touristes en 2025, soit un nouveau record de fréquentation dans la continuité des années précédentes.

Les tendances observées confirment la bonne orientation de la demande australienne, avec quelques 8 165 visiteurs sur 2025.

Lionel Guérin, Directeur Général d’Air Tahiti Nui, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer cette nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney. Avec deux vols directs par semaine et grâce à l’accord de partage de codes avec la compagnie QANTAS, cette liaison offre aux voyageurs australiens plus de confort et davantage de fréquences en combinaison avec la desserte bihebdomadaire d’Auckland en Nouvelle-Zélande. »

L’ouverture officielle des ventes est prévue en mars 2026.

Tags : air tahiti nui, papeete, sydney
