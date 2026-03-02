Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages part à la rencontre des agents de voyages à Lille (10 mars), Nantes (11 mars) et à Lyon (12 mars) avec ses Ateliers des Voyages d’Exception .



Aux côtés de Qatar Airways, Turkish Airlines et Emirates, ainsi que des Offices de Tourisme d’Oman et d’Abu Dhabi et de partenaires hôteliers prestigieux — Dusit Hotels & Resorts, Atmosphere Core, Diamonds Hotels & Resorts, Rose Rayhaan by Rotana, Bluebay Zanzibar — le tour-opérateur proposera des workshops immersifs placés sous le signe du partage et de l’inspiration en présence de ses chefs de produits et de l’équipe commerciale.