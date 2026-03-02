TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Plus qu’un rendez-vous, une vision


À travers ces rencontres, Ôvoyages réaffirme son ambition : renforcer le lien avec les agences partenaires et construire ensemble les plus belles réussites de demain.


Rédigé par Ôvoyages le Lundi 2 Mars 2026 à 07:59

Ôvoyages part à la rencontre des agents de voyages à Lille (10 mars), Nantes (11 mars) et à Lyon (12 mars) avec ses Ateliers des Voyages d’Exception.

Aux côtés de Qatar Airways, Turkish Airlines et Emirates, ainsi que des Offices de Tourisme d’Oman et d’Abu Dhabi et de partenaires hôteliers prestigieux — Dusit Hotels & Resorts, Atmosphere Core, Diamonds Hotels & Resorts, Rose Rayhaan by Rotana, Bluebay Zanzibar — le tour-opérateur proposera des workshops immersifs placés sous le signe du partage et de l’inspiration en présence de ses chefs de produits et de l’équipe commerciale.

Au programme

● Workshop

● Présentation en avant-première de la nouvelle brochure Ôvoyages 2026-2027

● Nombreux cadeaux à gagner, dont des billets d’avion, des séjours au Kenya et à Zanzibar et une croisière Ôclub en Égypte

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce temps fort pour construire ensemble la saison 2026-2027.

Rendez-vous à Lille

🕔 Le 10 mars 2026 - À partir de 19h
📍 Mercure Lille Aéroport - 110 rue Jean Jaurès, 59810 Lesquin

Rendez-vous à Nantes

🕔 Le 11 mars 2026 - À partir de 19h
📍 Maubreuil - Dans le parc du château, 44470 Carquefou

Rendez-vous à Lyon

🕔 Le 12 mars 2026 - À partir de 19h
📍 Novotel Lyon Confluence - 3 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon

Contacts Ôvoyages pour les professionnels du tourisme

Réservation B2B :
www.thalasso-to.com

Suivez notre actualité pro :
Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte plus de 100 Ôclub moyen-courrier et long-courrier.

Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur ses destinations engagées parmi lesquels les Canaries , la Grèce, le Maroc, la Sicile , la Sardaigne, l’Albanie, le Monténégro, la République Dominicaine et le Mexique... au départ de Paris, Lyon, Nantes et Lille, mais aussi des autres principales villes françaises.

Ôvoyages, c’est aussi un très large choix de circuits, combinés, safaris et séjours/croisières en Egypte.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias