Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages part à la rencontre des agents de voyages à Lille (10 mars), Nantes (11 mars) et à Lyon (12 mars) avec ses Ateliers des Voyages d’Exception.
Aux côtés de Qatar Airways, Turkish Airlines et Emirates, ainsi que des Offices de Tourisme d’Oman et d’Abu Dhabi et de partenaires hôteliers prestigieux — Dusit Hotels & Resorts, Atmosphere Core, Diamonds Hotels & Resorts, Rose Rayhaan by Rotana, Bluebay Zanzibar — le tour-opérateur proposera des workshops immersifs placés sous le signe du partage et de l’inspiration en présence de ses chefs de produits et de l’équipe commerciale.
Aux côtés de Qatar Airways, Turkish Airlines et Emirates, ainsi que des Offices de Tourisme d’Oman et d’Abu Dhabi et de partenaires hôteliers prestigieux — Dusit Hotels & Resorts, Atmosphere Core, Diamonds Hotels & Resorts, Rose Rayhaan by Rotana, Bluebay Zanzibar — le tour-opérateur proposera des workshops immersifs placés sous le signe du partage et de l’inspiration en présence de ses chefs de produits et de l’équipe commerciale.
Au programme
● Workshop
● Présentation en avant-première de la nouvelle brochure Ôvoyages 2026-2027
● Nombreux cadeaux à gagner, dont des billets d’avion, des séjours au Kenya et à Zanzibar et une croisière Ôclub en Égypte
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce temps fort pour construire ensemble la saison 2026-2027.
Inscrivez-vous ci-dessous :
● Présentation en avant-première de la nouvelle brochure Ôvoyages 2026-2027
● Nombreux cadeaux à gagner, dont des billets d’avion, des séjours au Kenya et à Zanzibar et une croisière Ôclub en Égypte
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce temps fort pour construire ensemble la saison 2026-2027.
Inscrivez-vous ci-dessous :
Rendez-vous à Lille
🕔 Le 10 mars 2026 - À partir de 19h
📍 Mercure Lille Aéroport - 110 rue Jean Jaurès, 59810 Lesquin
S'inscrire pour Lille
📍 Mercure Lille Aéroport - 110 rue Jean Jaurès, 59810 Lesquin
S'inscrire pour Lille
Rendez-vous à Nantes
🕔 Le 11 mars 2026 - À partir de 19h
📍 Maubreuil - Dans le parc du château, 44470 Carquefou
S'inscrire pour Nantes
📍 Maubreuil - Dans le parc du château, 44470 Carquefou
S'inscrire pour Nantes
Rendez-vous à Lyon
🕔 Le 12 mars 2026 - À partir de 19h
📍 Novotel Lyon Confluence - 3 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon
S'inscrire pour Lyon
📍 Novotel Lyon Confluence - 3 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon
S'inscrire pour Lyon
Contacts Ôvoyages pour les professionnels du tourisme
Réservation B2B :
→ www.thalasso-to.com
Suivez notre actualité pro :
Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte plus de 100 Ôclub moyen-courrier et long-courrier.
Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur ses destinations engagées parmi lesquels les Canaries , la Grèce, le Maroc, la Sicile , la Sardaigne, l’Albanie, le Monténégro, la République Dominicaine et le Mexique... au départ de Paris, Lyon, Nantes et Lille, mais aussi des autres principales villes françaises.
Ôvoyages, c’est aussi un très large choix de circuits, combinés, safaris et séjours/croisières en Egypte.
→ www.thalasso-to.com
Suivez notre actualité pro :
Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte plus de 100 Ôclub moyen-courrier et long-courrier.
Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur ses destinations engagées parmi lesquels les Canaries , la Grèce, le Maroc, la Sicile , la Sardaigne, l’Albanie, le Monténégro, la République Dominicaine et le Mexique... au départ de Paris, Lyon, Nantes et Lille, mais aussi des autres principales villes françaises.
Ôvoyages, c’est aussi un très large choix de circuits, combinés, safaris et séjours/croisières en Egypte.
Autres articles
-
Ange Derment (ex-TUI) rejoint Thalasso N°1, Ôvoyages
-
Comment le Qatar veut séduire les TO et les agences de voyages français 🔑
-
Ôvoyages se positionne sur l'Egypte et la Jordanie
-
Ôvoyages sort sa nouvelle Brochure Ôclub Experience Collection 2022
-
MemberShip Club : Samia et Raouf Benslimane, ont fait escale à Marseille