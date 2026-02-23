Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

En plus du choix de la saison de voyage, les nouvelles offres d'ANA permettent à vos clients d'optimiser leur budget voyage. Explorez le cœur de Tokyo et les régions du Japon avec un seul billet. Profitez du plus grand réseau intérieur du Japon sans frais supplémentaires* pour les correspondances intérieures.



Vols intérieurs gratuits : toutes les classes peuvent inclure un vol intérieur au Japon dans chaque sens du voyage, soit un total de deux segments intérieurs, sans frais supplémentaires. Cela signifie qu'un voyage au départ de Paris peut facilement inclure un vol vers Hokkaido ou Okinawa, par exemple, sans augmenter le prix de base du billet.



Suppression des frais d'escale à Tokyo : ANA a supprimé les frais d'escale (qui s'élevaient auparavant à 75 € par escale). Les voyageurs peuvent désormais prolonger leur séjour à Tokyo avant ou après avoir visité une deuxième destination sans frais supplémentaires, ce qui leur permet de combiner facilement une escapade citadine avec une aventure régionale.



Accès à plus de 50 destinations : ces avantages s'appliquent à l'ensemble du vaste réseau intérieur d'ANA, le plus important du Japon, qui permet d'accéder facilement aux principaux hubs tels que Tokyo Haneda et Osaka Itami.



*Bien que le supplément tarifaire soit gratuit, des taxes et autres frais peuvent s'appliquer. Valable pour les tarifs entre l'Europe et le Japon (certaines villes de départ sont exclues). Le tarif du vol international peut varier en fonction de la disponibilité des vols intérieurs au Japon.