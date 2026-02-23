Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Dès leur départ de Paris à bord de notre Boeing 787-9 Dreamliner à la pointe de la technologie, les voyageurs bénéficient d'un accès direct et fluide à Tokyo et au-delà.
Avec le plus grand réseau intérieur du Japon, comprenant plus de 50 destinations, et des pré-acheminements depuis les hubs régionaux français, notamment Lyon, Toulouse, Marseille et Nice, grâce à notre partenaire Lufthansa Group, ANA vous garantit que le Japon est toujours à portée de main.
Hiver 2027, réservation anticipée : découvrez un Japon paisible et authentique
L'hiver (janvier et février) est la saison idéale pour les voyageurs avisés qui souhaitent éviter les foules et profiter d'une ambiance sereine. Cette période creuse est le moment idéal pour proposer des itinéraires complets et authentiques aux prix les plus abordables de l'année. Il est également essentiel de réserver tôt pour bénéficier des meilleures offres. Il n'est jamais trop tôt pour planifier un voyage au Japon au meilleur rapport qualité-prix.
Les incontournables de l'hiver : Assistez au festival de la neige de Sapporo à Hokkaido, observer les singes des neiges dans les sources chaudes de Nagano ou profiter d'une vue imprenable sur le mont Fuji.
Contraste tropical : pour ceux qui recherchent la chaleur, Okinawa offre une température agréable de 15 °C.
Printemps et automne : découvrez la nature luxuriante de Shirakami-sanchi en juin ou admirez les couleurs automnales époustouflantes à Kyoto fin novembre.
Les incontournables de l'hiver : Assistez au festival de la neige de Sapporo à Hokkaido, observer les singes des neiges dans les sources chaudes de Nagano ou profiter d'une vue imprenable sur le mont Fuji.
Contraste tropical : pour ceux qui recherchent la chaleur, Okinawa offre une température agréable de 15 °C.
Printemps et automne : découvrez la nature luxuriante de Shirakami-sanchi en juin ou admirez les couleurs automnales époustouflantes à Kyoto fin novembre.
Ajoutez plus de Japon à votre voyage sans frais supplémentaires !* : Vols intérieurs gratuits et sans frais d'escale
En plus du choix de la saison de voyage, les nouvelles offres d'ANA permettent à vos clients d'optimiser leur budget voyage. Explorez le cœur de Tokyo et les régions du Japon avec un seul billet. Profitez du plus grand réseau intérieur du Japon sans frais supplémentaires* pour les correspondances intérieures.
Vols intérieurs gratuits : toutes les classes peuvent inclure un vol intérieur au Japon dans chaque sens du voyage, soit un total de deux segments intérieurs, sans frais supplémentaires. Cela signifie qu'un voyage au départ de Paris peut facilement inclure un vol vers Hokkaido ou Okinawa, par exemple, sans augmenter le prix de base du billet.
Suppression des frais d'escale à Tokyo : ANA a supprimé les frais d'escale (qui s'élevaient auparavant à 75 € par escale). Les voyageurs peuvent désormais prolonger leur séjour à Tokyo avant ou après avoir visité une deuxième destination sans frais supplémentaires, ce qui leur permet de combiner facilement une escapade citadine avec une aventure régionale.
Accès à plus de 50 destinations : ces avantages s'appliquent à l'ensemble du vaste réseau intérieur d'ANA, le plus important du Japon, qui permet d'accéder facilement aux principaux hubs tels que Tokyo Haneda et Osaka Itami.
*Bien que le supplément tarifaire soit gratuit, des taxes et autres frais peuvent s'appliquer. Valable pour les tarifs entre l'Europe et le Japon (certaines villes de départ sont exclues). Le tarif du vol international peut varier en fonction de la disponibilité des vols intérieurs au Japon.
Vols intérieurs gratuits : toutes les classes peuvent inclure un vol intérieur au Japon dans chaque sens du voyage, soit un total de deux segments intérieurs, sans frais supplémentaires. Cela signifie qu'un voyage au départ de Paris peut facilement inclure un vol vers Hokkaido ou Okinawa, par exemple, sans augmenter le prix de base du billet.
Suppression des frais d'escale à Tokyo : ANA a supprimé les frais d'escale (qui s'élevaient auparavant à 75 € par escale). Les voyageurs peuvent désormais prolonger leur séjour à Tokyo avant ou après avoir visité une deuxième destination sans frais supplémentaires, ce qui leur permet de combiner facilement une escapade citadine avec une aventure régionale.
Accès à plus de 50 destinations : ces avantages s'appliquent à l'ensemble du vaste réseau intérieur d'ANA, le plus important du Japon, qui permet d'accéder facilement aux principaux hubs tels que Tokyo Haneda et Osaka Itami.
*Bien que le supplément tarifaire soit gratuit, des taxes et autres frais peuvent s'appliquer. Valable pour les tarifs entre l'Europe et le Japon (certaines villes de départ sont exclues). Le tarif du vol international peut varier en fonction de la disponibilité des vols intérieurs au Japon.
Sapporo et Hokkaido
Sapporo, la capitale animée d'Hokkaido, offre un charme saisonnier unique, allant des stations de ski de renommée mondiale à la végétation luxuriante de l'été. En tant que porte d'entrée de la région, Sapporo (CTS) permet aux voyageurs de découvrir le légendaire festival de la neige ou d'explorer de vastes parcs nationaux. Au-delà de la ville, ANA permet d'accéder à d'autres joyaux régionaux tels qu'Asahikawa (AKJ).
Exemple d'itinéraire (// = escale) :
● Aller : CDG – HND // HND – CTS
● Retour : AKJ – HND // HND – CDG
Exemple d'itinéraire (// = escale) :
● Aller : CDG – HND // HND – CTS
● Retour : AKJ – HND // HND – CDG
Okinawa
Okinawa, la préfecture la plus méridionale du Japon, est un excellent exemple de la diversité géographique du pays. Facilement accessibles depuis Tokyo, ces îles offrent un climat subtropical et une histoire culturelle très différente de celle du continent. Les eaux turquoise de l'archipel sont idéales pour faire de la plongée avec tuba en compagnie des tortues de mer et explorer la vie marine foisonnante. Si l'île principale (OKA) est un excellent point de départ, ANA dessert également des destinations plus petites telles qu'Ishigaki (ISG), célèbre pour ses mangroves luxuriantes, et Miyako (MMY), largement considérée comme possédant le plus beau monde sous-marin de la région.
Exemple d'itinéraire (// = escale) :
● Aller : NCE – CDG – HND // HND – ISG
● Retour : OKA – HND // HND – CDG – NCE
Exemple d'itinéraire (// = escale) :
● Aller : NCE – CDG – HND // HND – ISG
● Retour : OKA – HND // HND – CDG – NCE
Shirakami-sanchi
Pour les clients en quête d'évasion dans la nature sauvage, Shirakami-sanchi, au nord de Honshu, est une destination de choix. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO préserve la dernière forêt vierge de hêtres d'Asie orientale, offrant un environnement préservé pour la randonnée et la photographie nature. Le meilleur moment pour le découvrir est en mai et juin, lorsque le temps est doux et la végétation particulièrement luxuriante. Grâce au vaste réseau intérieur d'ANA, les voyageurs peuvent facilement rejoindre cette région reculée pour troquer les files d'attente bondées contre des « moments zen » paisibles dans la nature.
Exemple d'itinéraire (// = escale)
● Aller : CDG – HND // HND – AOJ (Aomori)
● Retour : AOJ – HND // HND – CDG
Exemple d'itinéraire (// = escale)
● Aller : CDG – HND // HND – AOJ (Aomori)
● Retour : AOJ – HND // HND – CDG
Offrez à vos clients plus qu'un simple vol : offrez-leur une porte d'entrée vers le cœur authentique du Japon avec la fiabilité d'une compagnie aérienne classée 5 étoiles par SKYTRAX depuis 13 ans. En tirant parti de notre vaste réseau intérieur et de nos politiques d'escale flexibles, vous pouvez proposer des itinéraires sur mesure et variés qui mettent en valeur le mélange harmonieux entre tradition et modernité du Japon.
👉 Pour plus d'informations et pour bénéficier d'une assistance dédiée aux agents, rendez-vous sur https://anaskyagent.de/fr/.
👉 Pour plus d'informations et pour bénéficier d'une assistance dédiée aux agents, rendez-vous sur https://anaskyagent.de/fr/.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :
Anne-Laure PASTOR
Leisure Key Account Manager
a.pastor@ana.co.jp
Site web : www.ana.co.jp
ANA Skyagent : https://anaskyagent.de/fr/
Nous nous réjouissons à l'idée de faire un bout de chemin ensemble et de développer notre activité !
Anne-Laure PASTOR
Leisure Key Account Manager
a.pastor@ana.co.jp
Site web : www.ana.co.jp
ANA Skyagent : https://anaskyagent.de/fr/
Nous nous réjouissons à l'idée de faire un bout de chemin ensemble et de développer notre activité !
Autres articles
-
Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
-
LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !
-
Aérien : quelles ont été les compagnies les plus ponctuelles en 2021 ?
-
ANA : reprise de la ligne Paris-Tokyo dès le 1er août 2020
-
ANA va ouvrir une ligne Tokyo Narita-Vladivostok