Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Une autre astuce pour optimiser l'expérience de voyage de vos clients au Japon consiste à leur recommander de visiter le pays en basse saison.



Les périodes basses saisons sont idéales pour découvrir le Japon à des prix abordables.

Janvier et février offrent des contrastes fascinants entre la neige et les plages tropicales,

Pendant l'hiver, qui est la saison creuse au Japon, les voyageurs peuvent éviter les longues files d'attente dans les temples et s'immerger dans une retraite zen sereine.



L'hiver au Japon est marqué par des festivals et des traditions uniques. Le festival de la neige de Sapporo présente d'incroyables sculptures de glace et de neige, tandis que le festival Otaru Snow Light Path met en scène des chemins bordés de lanternes.



En février, Il est possible d’admirer les « Kawazu-Sakura », des cerisiers à floraison précoce, dans la péninsule d'Izu, qui constitue une excursion idéale au départ de Tokyo. Au lieu des cerisiers en fleurs, les voyageurs peuvent également profiter des magnifiques fleurs de prunier qui raviront leurs yeux.



En Hiver, vos clients pourront aussi profiter des plages tropicales d’Okinawa, où la température est confortable d’environ 15 °C. Ils pourront faire de la plongée en décembre, ou observer les baleines début janvier.

