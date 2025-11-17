Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

ANA (All Nippon Airways), seule compagnie aérienne japonaise à avoir obtenu la note 5 étoiles Skytrax pendant 12 années consécutives, assure un vol direct quotidien entre Paris-CDG et Tokyo Haneda. Grâce à ses partenaires du groupe Lufthansa, un pré-transport est possible depuis de nombreuses villes françaises (Lyon, Toulouse, Marseille, Nice, etc.).
ANA, offre une escale sans frais* vers une autre destination intérieure au Japon pour tous les vols européens en classe économique à destination de Tokyo. Proposez à vos clients des vacances combinant Tokyo et une ville régionale sans supplément*, ni frais d'escale*.
Vos clients peuvent désormais profiter d'une escale à Tokyo, avant ou après leur voyage vers 40 destinations nationales et régions emblématiques telles que Hokkaido, Kyushu et Okinawa, le tout inclus dans le tarif international.*
Exemples d’itinéraires éligibles:
● Aller : Paris → Tokyo → Okinawa
● Retour : Okinawa → Tokyo → Paris
● Aller : Paris → Tokyo → Fukuoka
● Retour : Hiroshima → Tokyo → Paris
(Comme indiqué ci-dessus, vos vols intérieurs n’ont pas besoin d’arriver ou de partir du même aéroport — offrant la liberté de voyager au Japon à votre façon !)
Avec ANA, vos clients bénéficieront d'un service primé, d'une connectivité fluide et d'une qualité japonaise inégalée tout au long de leurs voyages. Ne manquez pas cette occasion de maximiser l'expérience authentique de vos clients au Japon, qui garantit une grande satisfaction client.
*Classe économique uniquement - Conditions générales applicables
Explorez le Japon en basse saison : évitez les foules et découvrez le Japon authentique
Une autre astuce pour optimiser l'expérience de voyage de vos clients au Japon consiste à leur recommander de visiter le pays en basse saison.
Les périodes basses saisons sont idéales pour découvrir le Japon à des prix abordables.
Janvier et février offrent des contrastes fascinants entre la neige et les plages tropicales,
Pendant l'hiver, qui est la saison creuse au Japon, les voyageurs peuvent éviter les longues files d'attente dans les temples et s'immerger dans une retraite zen sereine.
L'hiver au Japon est marqué par des festivals et des traditions uniques. Le festival de la neige de Sapporo présente d'incroyables sculptures de glace et de neige, tandis que le festival Otaru Snow Light Path met en scène des chemins bordés de lanternes.
En février, Il est possible d’admirer les « Kawazu-Sakura », des cerisiers à floraison précoce, dans la péninsule d'Izu, qui constitue une excursion idéale au départ de Tokyo. Au lieu des cerisiers en fleurs, les voyageurs peuvent également profiter des magnifiques fleurs de prunier qui raviront leurs yeux.
En Hiver, vos clients pourront aussi profiter des plages tropicales d’Okinawa, où la température est confortable d’environ 15 °C. Ils pourront faire de la plongée en décembre, ou observer les baleines début janvier.
Mai et début juin sont considérés comme les meilleurs mois pour visiter le Japon, car le temps est doux et agréable.C’est aussi le moment de profiter de la nature luxuriante et de leurs festivals traditionnels.
Le festival Hakata Dontaku,à Fukuoka, est l’un des plus grands du Japon,réunit généralement 30 000 participants et attire plus de deux millions de visiteurs chaque année. Il est connu pour ses spectacles et défilés colorés.
Tandis que novembre et décembre offrent des paysages automnaux à couper le souffle et des spécialités culinaires de saison. A cette période, à Hokkaido, les œufs de saumons frais proviennent des saumons qui remontent les rivières à cette saison, qu’il est possible de déguster dans un Kaisendon, un généreux assortiment de fruits de mer frais servis sur du riz.
Avec 40 destinations nationales, ANA est le point de départ idéal pour explorer le Japon au-delà de Tokyo !
👉https://wearejapan.com/fr/go-there/low-season/
ANA Skyagent : vendez le Japon à vos clients avec confiance
Tirer parti de cette demande croissante pour les voyages au Japon pourrait contribuer à dynamiser votre activité. Cependant, le Japon reste peut-être un territoire peu familier pour certains agents de voyage et concierges. C'est là qu'ANA skyagent peut vous aider.
Abonnez-vous à ANA Skyagent, le portail d'informations en ligne conçu pour aider les professionnels du voyage grâce à diverses fonctionnalités utiles. Devenez un expert du Japon et d'ANA, et accompagnez vos clients dans les moindres détails. Accédez aux dernières actualités et à des informations détaillées sur nos produits et services. Vous pouvez également consulter une section FAQ complète et régulièrement mise à jour sur les réservations et nos politiques, ainsi que divers documents téléchargeables tels que les horaires de vol, les conditions pour les groupes et les fiches d'information.
👉 https://anaskyagent.de/fr/
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :
Anne-Laure PASTOR
Leisure Key Account Manager
a.pastor@ana.co.jp
Site web : www.ana.co.jp
ANA Skyagent : https://anaskyagent.de/fr/
Nous nous réjouissons à l'idée de faire un bout de chemin ensemble et de développer notre activité !
