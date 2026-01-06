TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Un concept de déconnexion en pleine nature


Country Lodge poursuit son développement. Le domaine de cabanes annonce la construction d’un second site en région Centre-Val de Loire, au cœur du parc naturel régional du Perche, et ouvre son capital à de nouveaux investisseurs, dont Bpifrance, afin d’accompagner la structuration et le déploiement de son modèle d’hébergement slow life.


Rédigé par le Mercredi 7 Janvier 2026

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital - Depositphotos @ Feverpitch
Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital - Depositphotos @ Feverpitch
Créé en 2017 par Arnaud Doin, entrepreneur issu de l’événementiel d’entreprise, Country Lodge s’est positionné dès l’origine sur un concept d’hébergement immersif en pleine nature.

Le domaine propose à une clientèle de particuliers et d’entreprises des séjours sans écrans, au contact direct de la faune et de la vie agricole, dans un environnement pensé comme un lieu de reconnexion à la nature et aux plaisirs simples de la campagne.

Les hôtes séjournent dans des cabanes au milieu des animaux de la ferme, en liberté, au sein d’une expérience à la fois pédagogique et contemplative, loin des standards de l’hôtellerie traditionnelle.

Fort du succès de ce premier site, Country Lodge franchit une nouvelle étape avec l’acquisition d’un domaine d’exception en région Centre-Val de Loire. Depuis décembre, une ferme tricentenaire y est en cours de rénovation, en vue d’une ouverture prévue en 2027.

Autour de plusieurs étangs, des cabanes conçues sur mesure par des artisans locaux seront implantées. La ferme rénovée permettra quant à elle d’accueillir des groupes plus importants, notamment des entreprises et des événements familiaux, dans un cadre naturel préservé, à proximité immédiate de monuments historiques.

Une structuration capitalistique pour accompagner la croissance

Pour soutenir cette nouvelle phase de développement, Country Lodge ouvre son capital à des investisseurs emmenés par le fonds France Investissement Tourisme 3 de Bpifrance, accompagnés de deux investisseurs spécialisés dans le secteur de l’hôtellerie. Ils prennent une participation minoritaire au capital du groupe.

Depuis 2025, Arnaud Doin est également épaulé par Valentin Fage, ancien entrepreneur de la tech, qui rejoint l’aventure comme associé et directeur général, avec pour mission de structurer et d’accélérer la croissance du groupe.

Le financement bancaire du second domaine est assuré par le Crédit Agricole Normandie, partenaire historique, le Crédit Agricole Val de France et Bpifrance Financement.

Déployer le modèle à proximité des métropoles

À travers cette opération, les dirigeants affichent une ambition claire : déployer le modèle Country Lodge dans plusieurs lieux atypiques, à proximité des grandes métropoles.

Positionnés sur le segment du tourisme « slow life », les domaines entendent répondre à une demande croissante pour des séjours ressourçants, à l’empreinte carbone réduite, fondés sur des expériences authentiques et responsables.

"Quand j’ai créé Country Lodge en 2017, je voulais offrir un refuge simple, authentique mais néanmoins chic, loin du rythme citadin. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Valentin et de nouveaux partenaires, nous entrons dans une nouvelle phase : faire rayonner ce concept dans d’autres territoires naturels préservés", souligne Arnaud Doin, président du groupe.

Même vision du côté de Valentin Fage, "Notre ambition est de faire de Country Lodge une référence de l’hébergement slow life, tout en restant fidèles à un modèle responsable et sobre."

Bpifrance salue de son côté "un groupe naissant de l’hôtellerie de plein air ayant su bâtir un modèle rentable et porteur de fortes valeurs RSE", selon Thibault Peroys, directeur d’investissement.


