Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Quand j’ai créé Country Lodge en 2017, je voulais offrir un refuge simple, authentique mais néanmoins chic, loin du rythme citadin. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Valentin et de nouveaux partenaires, nous entrons dans une nouvelle phase : faire rayonner ce concept dans d’autres territoires naturels préservés

Notre ambition est de faire de Country Lodge une référence de l’hébergement slow life, tout en restant fidèles à un modèle responsable et sobre.

un groupe naissant de l’hôtellerie de plein air ayant su bâtir un modèle rentable et porteur de fortes valeurs RSE