Au delà de son confort hôtelier, le nouveau complexe de luxe de Bambou Forest Safari Lodges (BFSL) a un atout maître en main : il est installé au cœur d'un lieu exceptionnel et hors du temps, la réserve de Tadoba-Andharia (TATR) où les visiteurs pourrontC'est donc uneque Bamboo Forest Safari Lodges (BFSL) permet de vivre, et ceci, assure-t-il, tout en préservant le bien-être de la faune sauvage dans son habitat naturel.Le projet « d’de Bambou Forest Safari Lodges (BFSL) repose en effet sur l'idée que les humains et les animaux peuvent coexister harmonieusement.Pour honorer son parti pris écologique, l'entreprise utilise en Inde qui peut accueillir jusqu'à six passagers et se distingue par son impact environnemental nul. Comme ce véhicule est silencieux, il permet d’aller là où nul autre 4X4 ne peut aller et multiplier les chances de croiser la panthère noire, le tigre de Bengale ou même l’ours ans leur habitat naturel. Bien mieux, assure BFSL, Eco Ranger ne laisse aucune empreinte de pollution dans la forêt.Par ailleurs, le nouveau complexe de luxe de Bambou Forest Safari Lodges (BFSL) permet de découvrir l'héritage de la population Gonds de la Réserve de Tadoba , où traditions et artisanat du bambou forment le cœur de la vie locale.C'est donc aussi unequi est proposée, avec une balade en charrette à bœufs et une visite du centre de formation des techniques de tressage du bambou qui témoignent de l'engagement communautaire pour la préservation et la prospérité locale grâce à l'utilisation artisanale de ses matières premières.La réserve de tigres de Tadoba-Andhari (TATR) est située près de Chandarpur dans le Maharashtra, à 1h40 en voiture depuis l’aéroport de Nagpur, qui, lui, se trouve à une heure d'avion de Delhi ou Mumbai.Bambou Forest Safari Lodges (BFSL) avait déjà à son actif une