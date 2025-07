Revue de presse : l’actualité touristique aux quatre coins du globe [ABO]

Marriott International poursuit sa croissance en Asie du Sud en signant un accord avec Ventive Hospitality pour développer sept hôtels totalisant plus de 1 500 chambres en Inde et au Sri Lanka.Parmi eux, un prestigieux Ritz-Carlton Reserve sera construit au Sri Lanka. En Inde, des établissements verront le jour à Varanasi, Mundra, Pune et Navi Mumbai, sous différentes marques du groupe, dont JW Marriott, Moxy et Courtyard.Ce partenariat stratégique renforce la présence de Marriott en Inde, tout en marquant les débuts de Ventive au Sri Lanka. Les projets devraient s'étaler sur cinq à six ans.Un article de skift.com