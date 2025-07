Été 2025 : les campings français retrouvent leurs racines [ABO]

« On ne fait pas de promos massives, mais on offre plus au même prix »

Nos campings proposent un escape game dans un château, un bar à bières artisanales et un potager libre-service »

Chez nous, il y a du lien, des échanges, une ambiance

« Le client sait à quoi s’attendre. C’est une expérience, pas juste un toit. »

Face à l’inflation, les groupes misent sur l’expérience plutôt que sur les promotions., explique Aymeric Drujon. Chez Camping Flowers , l’opération météo – remboursant 50 % d’une nuit en cas de pluie – a boosté les réservations (+20 % en Bretagne). À Séquoia Park, les offres sont ajustées en temps réel pour optimiser les remplissages.La différenciation passe aussi par l’ancrage local. «, détaille Maud Le Men. Chez Ushuaia Village, ce sont les activités manuelles, l’astronomie ou la faune qui séduisent les campeurs. Loin de l’uniformité hôtelière, ces approches valorisent le territoire et la découverte.Enfin, le camping revendique sa différence face à Airbnb. «», défend Aymeric Drujon. Olivier Lachenaud abonde :Avec des croissances de fréquentation atteignant +30 % dans certaines régions, une clientèle française plus présente, et un intérêt inédit pour les séjours sous tente, l’été 2025 s’annonce solide pour les professionnels du camping.