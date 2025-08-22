Professionnelle du marketing, de la communication et du tourisme haut de gamme, Laura Martinez met son expertise au service de projets ambitieux, à l’intersection du luxe et du voyage sur mesure.

Diplômée d’un Master en Communication et Marketing du Luxe à NEOMA Business School, elle débute sa carrière chez Cartier, où elle participe à des projets d’envergure internationale tels que la réouverture de la mythique Fifth Avenue Mansion à New York. Ses missions l’amènent à coordonner des équipes multiculturelles, piloter des budgets stratégiques et développer des campagnes médias sur plusieurs continents.

Enrichie par une expérience en Asie chez TWC L’AMY (Bally, Balmain, Kenzo), Laura affine sa vision du marketing global et des enjeux liés aux marchés internationaux.

En 2018, elle rejoint l’entreprise familiale dans laquelle elle évolue depuis, spécialiste du voyage sur mesure. Après avoir dirigé le bureau parisien, elle occupe aujourd’hui le poste de FIT General Manager, où elle supervise la conception d’expériences exclusives et l’accompagnement d’une clientèle exigeante. Son rôle allie management, développement stratégique et innovation dans la personnalisation des services.

Quadrilingue (français, anglais, espagnol et notions de chinois) et dotée d’une forte sensibilité interculturelle, Laura se distingue par sa rigueur, son sens du détail et sa capacité à fédérer. Elle incarne un profil hybride, capable de conjuguer l’excellence opérationnelle du secteur du luxe avec l’art de créer des expériences uniques dans l’univers du voyage.

