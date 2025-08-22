TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
LAURA MARTINEZ

Directrice Générale des Ventes Individuelles chez AMPLITUDES


Née en février 1989, Laura Martinez est maman d’une petite fille et passionnée par l’univers du luxe et du voyage sur mesure. Diplômée d’un Master en Communication et Marketing du Luxe à NEOMA Business School, elle débute chez Cartier, où elle participe à des projets emblématiques à portée internationale. Son parcours la conduit ensuite en Asie, chez TWC L’AMY, où elle affine sa vision des marchés mondiaux du luxe à travers des collaborations avec Bally, Balmain et Kenzo. Depuis 2018, elle met son expertise au service d’Amplitudes, spécialiste du voyage haut de gamme. Après avoir dirigé le bureau parisien, elle est aujourd’hui FIT General Manager, rôle dans lequel elle imagine et supervise des expériences exclusives pour une clientèle exigeante. Quadrilingue et dotée d’une forte sensibilité interculturelle, Laura conjugue rigueur, créativité et passion pour l’art de voyager autrement.


Vendredi 22 Août 2025

BIOGRAPHIE

LAURA MARTINEZ
Professionnelle du marketing, de la communication et du tourisme haut de gamme, Laura Martinez met son expertise au service de projets ambitieux, à l’intersection du luxe et du voyage sur mesure.
Diplômée d’un Master en Communication et Marketing du Luxe à NEOMA Business School, elle débute sa carrière chez Cartier, où elle participe à des projets d’envergure internationale tels que la réouverture de la mythique Fifth Avenue Mansion à New York. Ses missions l’amènent à coordonner des équipes multiculturelles, piloter des budgets stratégiques et développer des campagnes médias sur plusieurs continents.
Enrichie par une expérience en Asie chez TWC L’AMY (Bally, Balmain, Kenzo), Laura affine sa vision du marketing global et des enjeux liés aux marchés internationaux.
En 2018, elle rejoint l’entreprise familiale dans laquelle elle évolue depuis, spécialiste du voyage sur mesure. Après avoir dirigé le bureau parisien, elle occupe aujourd’hui le poste de FIT General Manager, où elle supervise la conception d’expériences exclusives et l’accompagnement d’une clientèle exigeante. Son rôle allie management, développement stratégique et innovation dans la personnalisation des services.
Quadrilingue (français, anglais, espagnol et notions de chinois) et dotée d’une forte sensibilité interculturelle, Laura se distingue par sa rigueur, son sens du détail et sa capacité à fédérer. Elle incarne un profil hybride, capable de conjuguer l’excellence opérationnelle du secteur du luxe avec l’art de créer des expériences uniques dans l’univers du voyage.

DIPLÔME

Master 2 en Marketing et Communication du Luxe

CONTACT

Laura MARTINEZ- Linkedin

