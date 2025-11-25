L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

Les espaces destinés aux passagers - restaurants, boutiques, salons - feront également l’objet d’une modernisation. La récente rénovation du Lounge 1 servira de référence pour les nouveaux aménagements. En parallèle, l’accessibilité sera renforcée grâce à une amélioration des routes autour de l’aéroport et au développement d’une nouvelle ligne de métro entre Amsterdam, Schiphol et Hoofddorp.



Schiphol souhaite également investir dans les conditions de travail et la sécurité. Plusieurs technologies sont déjà en cours d’expérimentation ou de déploiement : robots de manutention bagages, systèmes souterrains de transfert rapide des sacs et réduction de l’exposition des équipes aux particules ultrafines.



La réduction de l’empreinte carbone constitue l’autre pilier central du plan. Schiphol ambitionne de réduire de 90 % les émissions au sol d’ici 2030 par rapport à 2019. Pour cela, l’aéroport prévoit une diminution progressive de l’usage du gaz, une électrification des véhicules de piste, et la construction de nouveaux bâtiments selon les normes environnementales les plus récentes.