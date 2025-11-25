L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

L’aéroport d'Amsterdam Schiphol a présenté un vaste plan d'investissements de 10 milliards d’euros d'ici 2035, pour moderniser les infrastructures et préparer l’aéroport à accueillir des appareils de plus grande capacité.
Ce programme s'inscrit dans un Master Plan qui présente la vision de l’aéroport à l’horizon 2050.
Dans sa nouvelle feuille de route, Schiphol affirme vouloir consolider son rôle de plateforme internationale. « Notre futur peut se résumer en deux mots : qualité et équilibre. C’est ainsi que nous faisons avancer les Pays-Bas », déclare le CEO Pieter van Oord. L’objectif est de replacer l’aéroport parmi les trois plus importants hubs européens en termes de qualité de service.
Pour y parvenir, Schiphol prévoit de construire un nouveau terminal Sud, tout en conservant le concept de terminal unique ("one-terminal") qui caractérise l’infrastructure.
Le plan inclut également la rénovation de plusieurs zones de l’aéroport. L'aéroport de Schiphol ouvrira la jetée A en 2027. Les jetées B, C, D et H/M, seront modernisées pour accueillir des appareils plus grands et plus propres. Des portes additionnelles sont prévues pour les avions de très grande capacité.
Aéroport d'Amsterdam Schiphol : rénovation des espaces passagers
Les espaces destinés aux passagers - restaurants, boutiques, salons - feront également l’objet d’une modernisation. La récente rénovation du Lounge 1 servira de référence pour les nouveaux aménagements. En parallèle, l’accessibilité sera renforcée grâce à une amélioration des routes autour de l’aéroport et au développement d’une nouvelle ligne de métro entre Amsterdam, Schiphol et Hoofddorp.
Schiphol souhaite également investir dans les conditions de travail et la sécurité. Plusieurs technologies sont déjà en cours d’expérimentation ou de déploiement : robots de manutention bagages, systèmes souterrains de transfert rapide des sacs et réduction de l’exposition des équipes aux particules ultrafines.
La réduction de l’empreinte carbone constitue l’autre pilier central du plan. Schiphol ambitionne de réduire de 90 % les émissions au sol d’ici 2030 par rapport à 2019. Pour cela, l’aéroport prévoit une diminution progressive de l’usage du gaz, une électrification des véhicules de piste, et la construction de nouveaux bâtiments selon les normes environnementales les plus récentes.
Une opportunité pour KLM :
Les projets de réaménagement de Schiphol ouvrent de nouvelles perspectives pour KLM. Pour la compagnie, ces investissements sont essentiels pour maintenir un service de qualité et renforcer les connexions internationales, indique t-elle dans un communiqué.
Le réaménagement permettra également à la compagnie de moderniser ses installations de restauration et de fret, d’améliorer les conditions de travail et d’optimiser ses processus. Une lettre d’intention a été signée avec Schiphol pour le transfert de ces activités, un accord qui devrait être finalisé en 2026. Les indemnités associées au déménagement prévu en 2030 seront réinvesties dans de nouveaux équipements.
KLM souligne enfin que la réussite du projet dépend aussi du maintien de coûts abordables pour les compagnies et les passagers, condition indispensable pour soutenir l’attractivité de l’aéroport.
A lire aussi : Les redevances aéroportuaires explosent à Amsterdam Schiphol : +41% validés en 2025 !
