TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

KLM a signé une lettre d’intention avec Schiphol pour le transfert de ces activités


Amsterdam Schiphol engage un programme d’investissements de 10 milliards d’euros pour moderniser ses infrastructures, renforcer sa capacité d’accueil et réduire son empreinte environnementale. Un projet structurant qui ouvre également de nouvelles perspectives opérationnelles pour KLM.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Master Plan aéroport d'Amsterdam Schiphol 2050 - Photo Schiphol
Master Plan aéroport d'Amsterdam Schiphol 2050 - Photo Schiphol
TAP Air Portugal
L’aéroport d'Amsterdam Schiphol a présenté un vaste plan d'investissements de 10 milliards d’euros d'ici 2035, pour moderniser les infrastructures et préparer l’aéroport à accueillir des appareils de plus grande capacité.

Ce programme s'inscrit dans un Master Plan qui présente la vision de l’aéroport à l’horizon 2050.

Dans sa nouvelle feuille de route, Schiphol affirme vouloir consolider son rôle de plateforme internationale. « Notre futur peut se résumer en deux mots : qualité et équilibre. C’est ainsi que nous faisons avancer les Pays-Bas », déclare le CEO Pieter van Oord. L’objectif est de replacer l’aéroport parmi les trois plus importants hubs européens en termes de qualité de service.

Pour y parvenir, Schiphol prévoit de construire un nouveau terminal Sud, tout en conservant le concept de terminal unique ("one-terminal") qui caractérise l’infrastructure.

Le plan inclut également la rénovation de plusieurs zones de l’aéroport. L'aéroport de Schiphol ouvrira la jetée A en 2027. Les jetées B, C, D et H/M, seront modernisées pour accueillir des appareils plus grands et plus propres. Des portes additionnelles sont prévues pour les avions de très grande capacité.

Aéroport d'Amsterdam Schiphol : rénovation des espaces passagers

Autres articles
Les espaces destinés aux passagers - restaurants, boutiques, salons - feront également l’objet d’une modernisation. La récente rénovation du Lounge 1 servira de référence pour les nouveaux aménagements. En parallèle, l’accessibilité sera renforcée grâce à une amélioration des routes autour de l’aéroport et au développement d’une nouvelle ligne de métro entre Amsterdam, Schiphol et Hoofddorp.

Schiphol souhaite également investir dans les conditions de travail et la sécurité. Plusieurs technologies sont déjà en cours d’expérimentation ou de déploiement : robots de manutention bagages, systèmes souterrains de transfert rapide des sacs et réduction de l’exposition des équipes aux particules ultrafines.

La réduction de l’empreinte carbone constitue l’autre pilier central du plan. Schiphol ambitionne de réduire de 90 % les émissions au sol d’ici 2030 par rapport à 2019. Pour cela, l’aéroport prévoit une diminution progressive de l’usage du gaz, une électrification des véhicules de piste, et la construction de nouveaux bâtiments selon les normes environnementales les plus récentes.

Une opportunité pour KLM :

Les projets de réaménagement de Schiphol ouvrent de nouvelles perspectives pour KLM. Pour la compagnie, ces investissements sont essentiels pour maintenir un service de qualité et renforcer les connexions internationales, indique t-elle dans un communiqué.

Le réaménagement permettra également à la compagnie de moderniser ses installations de restauration et de fret, d’améliorer les conditions de travail et d’optimiser ses processus. Une lettre d’intention a été signée avec Schiphol pour le transfert de ces activités, un accord qui devrait être finalisé en 2026. Les indemnités associées au déménagement prévu en 2030 seront réinvesties dans de nouveaux équipements.

KLM souligne enfin que la réussite du projet dépend aussi du maintien de coûts abordables pour les compagnies et les passagers, condition indispensable pour soutenir l’attractivité de l’aéroport.

A lire aussi : Les redevances aéroportuaires explosent à Amsterdam Schiphol : +41% validés en 2025 !

Lu 228 fois

Tags : klm, schiphol
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

ALEXANDRE ALARY

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Thanksgiving 2025 : le trafic aérien américain devrait progresser de 4 %

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias