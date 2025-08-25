Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM

Je félicite chaleureusement Adriaan Den Heijer pour ses nouvelles fonctions au sein de notre Groupe

Fort de 30 ans d’expérience chez KLM et Air France-KLM, Adriaan connaît parfaitement notre secteur.



Il a accompli un travail remarquable à la tête de notre division cargo, et j’ai toute confiance en sa capacité à diriger nos équipes commerciales.