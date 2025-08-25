TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM

Il succède à Angus Clarke


Air France-KLM annonce la nomination d’Adriaan Den Heijer au poste de Directeur général adjoint, Chief Commercial Officer, à compter du 1er septembre 2025. Actuellement en charge de la division Cargo du groupe, il conservera temporairement ses fonctions actuelles.


Lundi 25 Août 2025

Air France-KLM annonce la nomination d’Adriaan Den Heijer - Depositphotos @alexeynovikov
Air France-KLM a officialisé la nomination d’Adriaan Den Heijer au poste de Directeur général adjoint, Chief Commercial Officer (CCO) du groupe, à compter du 1er septembre 2025.

Il succède à Angus Clarke et continuera, dans un premier temps, de superviser la division Cargo.

Dans ses nouvelles fonctions, Adriaan Den Heijer reportera directement à Benjamin Smith, Directeur général d’Air France-KLM.

"Je félicite chaleureusement Adriaan Den Heijer pour ses nouvelles fonctions au sein de notre Groupe", a déclaré Benjamin Smith . "Fort de 30 ans d’expérience chez KLM et Air France-KLM, Adriaan connaît parfaitement notre secteur.

Il a accompli un travail remarquable à la tête de notre division cargo, et j’ai toute confiance en sa capacité à diriger nos équipes commerciales. "

Air France - KLM : un parcours solide au sein du groupe

Adriaan Den Heijer, titulaire d’un Master en ingénierie industrielle de l’Université d’Eindhoven et d’un diplôme de troisième cycle en gestion financière de l’Université d’Amsterdam, a rejoint KLM en 1995.

Il a acquis une expérience commerciale et opérationnelle sur différents postes chez KLM. Adriaan a été Directeur de KLM Cargo pour l’Europe du Nord et l’Europe de l'Ouest de 2000 à 2004.

En 2004 il a été nommé Directeur régional de KLM pour la Chine, basé à Hong Kong. En 2007 il est devenu Directeur du Pricing & Revenue Management de KLM pour l’Europe avant de prendre la direction du département Marketing & Brand de KLM en 2009.

Depuis le 1er janvier 2020, il occupait le poste de Directeur général adjoint d’Air France-KLM Cargo et siégeait au Comité exécutif du groupe.

Sa nomination au poste de CCO marque une nouvelle étape dans son parcours au sein du leader européen du transport aérien


Tags : air france, klm, nomination
