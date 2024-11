ALEXANDRE ALARY Directeur DGT Formations

Né le 4 avril 1978 à Bogota, en Colombie et père de deux enfants, Alexandre est le fondateur de DGT Formations (Digital Green Tourisme) qui affiche plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du tourisme. Animé par une ambition constante, il s’engage à promouvoir un tourisme porteur de sens, durable, et à impulser une croissance vertueuse dans le secteur.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 18 Novembre 2024

BIOGRAPHIE Sa passion pour le tourisme n'a jamais faibli. Il a débuté sa carrière chez Cid Voyages Sélectour en région parisienne dans les années 2000, avant de poursuivre sa carrière à Toulouse au sein du réseau Afat, où il créé sa propre agence de voyage.



Au fil du temps, Alexandre a choisi de mettre son expertise au service d’un projet plus vaste en créant le collectif Digital Green Tourisme, qui s’est transformé en un organisme de formation, DGT Formations, certifié Qualiopi.



Aujourd’hui, cette structure accompagne les agences de voyages, les réceptifs et les voyagistes pour développer un tourisme de sens. En se concentrant sur le cœur de métier, il œuvre pour une compréhension authentique et un savoir-faire opérationnel en toute confiance, intégrant également une communication responsable.



Pour accélérer cette transformation, Alexandre a co-construit Desti'Durable, un éductour formation 3.0, qui vise à offrir de véritables leviers et donner confiance aux agences de voyage afin de dynamiser leurs ventes d’offres éco-responsables.

DIPLOMES - Titre professionnel conseiller voyage - iNFA

- Bachelor responsable commercial et marketing digital - Viaticus

- Certificat de connaissance Numérique responsable - Institut du numérique responsable 2021

DISTINCTIONS, MANDATS, LOISIRS - Certification Qualiopi

- Membre association Pact for wild Life

- Associé / évaluateur / Ambassadeur Time for the planet

- Prix des trophées du voyage responsable (TourMaG.com) « prix des professionnels » 2024

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE - Trophées du Voyage Responsable : voici le nom des 4 gagnants !

CONTACT ALEXANDRE ALARY (LinkedIn)

- DGT Formations





