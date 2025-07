Yas Waterworld Abu Dhabi s’agrandit avec 20 nouvelles attractions

L’expansion de Yas Waterworld Yas Island , lancée par Miral, s’intègre dans une stratégie visant à enrichir l’offre de loisirs sur l’île de Yas. Laqui prolonge le récit original du parc, introduit 20 nouvelles attractions réparties sur 13 445 m².Cette extension porte le total à plus de. Plusieurs nouveautés s’adressent aux familles avec enfants. “Al Mafras” est un toboggan conçu pour les plus jeunes, avec des virages sans à-coups et “une fin en beauté”. “Red Dunes” s’adresse aux amateurs de sensations fortes avec un parcours fermé et sinueux.Dessont également proposées : “Al Falaj Race” est la “première course de radeaux gonflables en duel côte à côte de la région”, avec “des rapides, des virages serrés et des affrontements directs”. Pour les enfants, “Al Sahel Junior” est le premier “mini-boomerango à gravité zéro” de la région, tandis que “Dawwama Junior” permet aux plus jeunes de tester une version réduite du toboggan emblématique du parc. Le “Bandit’s Playground”, zone d’éclaboussures interactive, complète ces aménagements au sein du “Bandit’s Village”.