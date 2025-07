Selatt Erdogan : des rêves de diplomate à ceux d'un tourisme plus durable

Il n’en fallut pas plus pour que le jeune homme soit piqué au virus du voyage.



De retour en France et quelque peu émancipé, ayant pris conscience de sa capacité à gérer le quotidien, mais surtout de la soif qui l’habitait de découvrir d’autres cultures et peuples, il garde dans un coin de la tête cette envie de voyager.



Il n’est pas encore question d’intégrer le secteur.



" Je me questionnais sur mon avenir professionnel, avec en tête l’envie de revivre les émotions de ce mois en dehors de la maison et de ses habitudes.



J’imaginais alors devenir diplomate, uniquement motivé par cette perspective de parcourir le monde.



Mais le destin en a décidé autrement. Un stage chez un tour-opérateur (Marmara) a bouleversé ma trajectoire, et je n’ai jamais quitté le milieu du tourisme depuis.



Finalement, j’ai gagné au change : je pense que le métier de diplomate m’aurait offert moins de satisfaction que celui que j’exerce aujourd’hui et qui m’a révélé ma véritable passion.