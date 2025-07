SamBoat mise sur le tourisme expérientiel en 2025

En 2024, SamBoat a généré un. Présente dans 76 pays, l’entreprise dispose de six implantations à l’international et propose 1 400 destinations ainsi qu’un catalogue de bateaux disponibles à la location.SamBoat emploie, dont 47 % de femmes et 53 % d’hommes. Chaque année,, avec une répartition géographique concentrée à 41 % en France, 26 % en Espagne (incluant les îles Baléares) et 14 % en Italie.