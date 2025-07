La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !

1. Répondre à une demande croissante de mobilité durable

Les voyageurs sont de plus en plus sensibles à l’impact écologique de leurs déplacements. Le train, perçu comme une alternative écoresponsable, devient un argument commercial différenciant.



2. Offrir des solutions porte-à-porte plus fluides

Le train permet un accès direct aux centres-villes, sans transfert complexe. Pour les voyageurs en région ou en périphérie, c’est une solution naturelle pour rejoindre un aéroport ou une destination finale.



3. Enrichir votre offre avec une plus grande couverture territoriale

Certaines destinations sont plus facilement accessibles en train qu’en avion (ou parfois exclusivement en train). Intégrer le rail permet d’élargir la palette d’options, y compris sur des destinations moins desservies par l’aérien.



4. Sécuriser la vente et apporter de la flexibilité

Les billets de train sont souvent modifiables, parfois remboursables, ce qui rassure les voyageurs et facilite l’expérience client.



5. Optimiser le packaging et la marge

Intégrer le train dans des packages dynamiques permet de créer des offres combinées attractives (transport + hôtel par exemple), avec des prix compétitifs et une meilleure marge.