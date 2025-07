IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

● Des ateliers d’Intelligence Collective, qui invitent les participants à co-construire des solutions concrètes et échanger en toute transparence.



Ces sessions auront lieu :

- sur le Village du Tourisme Durable, animé par ATR, ATD

et DGT Formations,

- au sein du Club Affaires, orchestré par l’AFTM

- sur le Village de l’Attractivité, où l’ESCAET proposera

des échanges sur les compétences et métiers de demain.



● Les Quoi de neuf, qui permettront aux exposants de présenter leurs nouveaux services ou solutions, et aux agents de voyages de découvrir les nouveautés du secteur



● La Convention Afrique, qui explorera des leviers stratégiques pour renforcer la compétitivité du continent sur la scène touristique internationale



● Un nouveau format court “en tête à tête” sur le Village des Initiatives Durables qui permet d’aborder une thématique ou un livre avec un acteur du secteur



● Un parcours d’expériences immersives grâce à 8 ateliers proposés sur la Tech Zone



● Et enfin, le format « Initiatives en Scène – Stand Up for the Planet », conçu et animé par Jean-Pierre Nadir, au sein du Village des Initiatives Durables : une série de prises de parole rythmées et inspirantes pour partager des solutions concrètes, des échecs formateurs et des rebonds inspirants.