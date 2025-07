Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée

À la suite du lancement réussi d’ Explora Club en avril dernier, Explora Journeys annonce désormais la mise en œuvre de la deuxième phase de son programme de fidélité, disponible depuis la première semaine de juillet 2025. Les membres bénéficient désormais d’une expérience enrichie, avec un accès simplifié à leurs privilèges et à leur solde de points via leur espace personnel My Explora, accessible sur explorajourneys.com.Chaque nuit passée à bord, ainsi que les achats éligibles effectués à bord et les réservations d’expériences immersives, permettent d’accumuler des points. Ceux-ci ouvrent progressivement l’accès à une gamme exclusive d’avantages et de privilèges, adaptés à chaque voyage.Pour les voyageurs n’ayant pas encore rejoint Explora Club, la marque invite ses hôtes à s’inscrire afin de commencer à bénéficier de privilèges sur mesure : événements exclusifs à bord, remises dédiées, cadeaux surprises et services personnalisés enrichissant chaque croisière.Explora Journeys étend son programme Explora Club Status Match pour inclure désormais les voyageurs fidèles à Oceania Cruises, portant à 11 le nombre de marques éligibles.Les détenteurs d’un statut auprès de l’une des compagnies partenaires peuvent ainsi obtenir un statut équivalent au sein d’Explora Club simplement en fournissant une preuve de leur statut actuel.Ils bénéficient dès leur premier voyage d’avantages personnalisés.Le programme Explora Club s’articule autour de cinq niveaux, Classic, Silver, Gold, Platinum et Diamond, chacun offrant une gamme d’avantages soigneusement sélectionnés, allant de l’accès prioritaire et d’événements exclusifs à des cadeaux personnalisés et des réductions dédiées.Au fil des voyages, les membres débloquent des privilèges supplémentaires, pensés pour enrichir leur expérience tant à bord qu’à terre.