Baromètre voyage en train : Marne-la-Vallée, Hyères et CDG en tête

Resaneo publie pour le mois de juin le classement des destinations et lignes ferroviaires les plus recherchées sur sa plateforme.



Avec un prix moyen par dossier de 586 €, Marne-la-Vallée Chessy domine le top 10 des destinations les plus recherchées, preuve de l’attrait durable de Disneyland Paris. La gare de Paris Gare de Lyon arrive en deuxième position (327 €), renforçant son rôle de hub de correspondance majeur.



Avignon TGV complète le podium avec un prix moyen de 165 €, reflet de son intérêt touristique estival. On retrouve également plusieurs villes balnéaires ou touristiques comme Hyères (470 €), Montpellier (127 à 213 €) ou Étaples Le Touquet (117 €), qui combinent demande de loisirs et budget variable selon les profils de voyageurs.



Côté lignes, le trajet Paris Gare de Lyon > Hyères domine, devant Lyon et Marne-la-Vallée. Les hubs aéroportuaires comme Roissy CDG T2 apparaissent également en bonne position, traduisant le développement des parcours train + avion. Les prix moyens par dossier varient fortement, allant de 38 € pour Marseille à 586 € pour Marne-la-Vallée.