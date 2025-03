Resaneo, Quartier Libre... : comment Penguin World mise sur le train

« Paradoxalement, la première demande à laquelle ça répond, n'est pas forcément le côté écologique, mais la peur de l'avion »

« Auparavant, tous nos clients arrivaient en avion pour visiter l'Ecosse en autocar pendant une semaine avant de redécoller d’Édimbourg. On a lancé, début 2025, ce même produit avec la possibilité d'y aller en Eurostar, en passant par Londres et de Londres prendre un train pour l’Ecosse »

« Pour un spécialiste de l'Europe comme Quartier Libre, il est plus facile de trouver des substitutions »,

« Le réseau ferré n’est pas suffisamment développé. Et c'est globalement le cas partout en Europe. On a la chance, en France, d'avoir une densité ferroviaire assez exceptionnelle »

« Si on peut organiser des circuits entièrement en train, on le fera, mais c'est très loin d'être simple. Les contraintes sont importantes en termes d’horaire et de réservation de groupe »

« la force de Quartier Libre est de faire des voyages regroupés d’une quarantaine de personnes, avec un guide accompagnateur. »

« la force de Quartier Libre est de faire des voyages regroupés d'une quarantaine de personnes, avec un guide accompagnateur. »