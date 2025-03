Trains de luxe, le grand retour !

réinterpréter le décor du Nostalgie-Istanbul-Orient-Express

"introduire une vision contemporaine du confort et du luxe extrême"

Confiée aux meilleurs artisans et décorateurs spécialisés dans leurs domaines singuliers, cette ambassade du luxe à la française dévoilera un écrin d'un raffinement absolu"

Le nouveau train se veut un. Il est bon, en effet, de. Accor ne manque pas, non plus, de faire valoir que La Dolce Vita Orient Express fait renaître en Italie le rêve concrétisé, en 1883, par le Belge Georges Nagelmackers, fondateur de la Compagnie des wagons-lits et créateur du premier Orient-Express.Pour Accor, La Dolce Vita n'est qu'une étape. Le groupe hôtelier a annoncé pour 2026 la remise sur les rails du Nostalgie -Istanbul - Orient-Express, histoire de perpétuer le mythe du train le plus célèbre du monde qui reliait Paris aux portes de l’Asie., un « hasard » providentiel ayant permis à Accor de retrouver et d'acquérir les voitures du train original Paris-Istanbul.Encore fallait-il les remettre au goût du jour. Accor a demandé à l'architecte Maxime d'Angeac de "" et d' y. ", assure Accor.Le groupe hôtelier français n'est cependant pas un pionnier. La compagnie hôtelière et de loisirs d’origine britannique Belmond, l'a devancé et de loin : depuis 1982,sur le trajet Boulogne-sur-Mer (désormais Calais) – Paris – Venise, via Innsbruck ou Vienne, avec parfois un prolongement vers Istanbul.Racheté, on l'a vu, en 2019 par LVMH, Belmond propose désormais sept trains touristiques de luxe.]b Ils ont pour nom Eastern & Oriental Express en Asie du sud-est, Royal Scotsman en Ecosse, British Pullman en Angleterre, Andean Explorer au Pérou et Hiram Bingham du côté du Macchu-Pichu...