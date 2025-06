Train : ClubKids renforce l’accompagnement des mineurs

ClubKids propose un accompagnement en train , à destination des familles recherchant une solution flexible, rassurante et économique. L’entreprise revendique une approche humaine, avec des(BAFA ou équivalent), expérimentés dans le domaine ferroviaire, et une communication directe entre les parents et l’animateur pendant le trajet. Le service affiche des prix à partir de 19 €, soit jusqu’à 40 % moins cher que le service Junior & Cie.L’offre couvre initialement: Paris–Bordeaux, Paris–Lyon, Paris–Montpellier, Paris–Marseille, Paris–Nice et Lille–Marseille. Sur certaines de ces routes, les arrêts incluent notamment Aix-en-Provence, Toulon, Les Arcs, Saint-Raphaël, Cannes ou encore Antibes. Des correspondances et transferts personnalisés viennent compléter le dispositif pour toucher un plus large public.L’accompagnement s’adresse à une tranche d’âge étendue, de 4 à 18 ans, contre une limite fixée à 14 ans pour le service historique. En cas de changement de programme, les ClubKids a déjà validé son modèle auprès de structures B2B telles que les colonies de vacances et les associations. Le lancement grand public affiche plus de 32,9 % de sièges réservés avant même la campagne nationale.