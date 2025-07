Accor s’installe à Las Vegas avec le Treasure Island

l’ajout du Treasure Island au portefeuille Handwritten Collection est une réalisation marquante

Ledevient la première adresse Accor à Las Vegas et la deuxième de la marque Handwritten Collection aux États-Unis, après The Jay à San Francisco. Il s’agit d’un établissement emblématique de, situé en face du circuit automobile de Las Vegas. Le partenariat avec Accor s’inscrit dans le cadre d’un contrat de franchise, renforçant la présence du groupe en Amérique du Nord, où il exploite déjà plus de 550 hôtels. Les clients bénéficieront notamment desL’hôtel propose de nombreux équipements :. Le théâtre accueille Mystère, premier spectacle permanent du Cirque du Soleil à Las Vegas, récompensé à huit reprises. Le design intérieur, inspiré du roman de Robert Louis Stevenson, se caractérise par une esthétique pirate fantaisiste. Le complexe a également obtenu lavalorisant ses engagements environnementaux. Selon Thomas Dubaere , PDG Accor Amériques, «».