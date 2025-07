Voyages annulés ou problèmes à destination : Une jurisprudence qui chamboule tout ! [ABO]

Si l’agence a perdu son procès, la distribution a remporté une très grosse victoire, puisqu’elle permet à la Cour de cassation d’énoncer un principe qui s’appliquera dorénavant entre le détaillant et l’organisateur d’un voyage à forfait,

Le procès durait depuis plus de 3 ans et la Cour de cassation vient de rendre un jugement qui pourrait faire date.Nous sommes à l’automne 2020, et alors que les pics de contamination de Covid font craindre le pire aux gouvernements européens, les dirigeants de TMR craignent que la pandémie vienne une nouvelle fois chambouler leurs activités.Ils avaient affrété un navire de Costa Crociere pour quatre séjours thématisés.L’un d’eux devait se tenir du 22 au 28 octobre 2020, mais, face à la crise sanitaire, le croisiériste annule tardivement les voyages.Un peu moins de deux ans plus tard, les voyageurs se retournent contre TMR, en lui demandant non seulement le remboursement des sommes versées, mais aussi des dommages et intérêts." introduit Chloé Rezlan, à la lecture du rendu de justice.