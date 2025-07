Taux de changes : la livre en difficulté, l’euro résiste [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Le marché des options anticipe une baisse de la livre sterling face au dollar et à l’euro. Deux facteurs principaux expliquent cette défiance : une situation budgétaire fragile et des tensions politiques. Début juillet,, entraînant une forte hausse des taux à 10 ans, rappelant la crise de l’ère Liz Truss. La livre a chuté de plus de 1 % face au dollar en une seule séance, un mouvement inhabituel pour cette devise.En cause, le revirement du gouvernement travailliste sur les prestations sociales, creusant un déficit supplémentaire de 5 milliards £. Pour y faire face, le gouvernement devra augmenter les impôts ou réduire les dépenses à l’automne, au risque de provoquer la colère de ses députés, voire des élections anticipées. D’ici là, l’instabilité pourrait perdurer. Par ailleurs, l’économie ralentit, notamment sur le marché du travail, ce qui pourrait pousser la Banque d’Angleterre à baisser son taux directeur plus tôt et plus fortement, dès août selon les anticipations du marché.La leçon :Du côté de lafaut-il s’attendre à une baisse des taux ? À la BCE, certains membres, comme l’Allemande, s’opposent à une nouvelle baisse de taux. Mais leur position semble minoritaire. Avec une inflation attendue à 1,6 % l’an prochain, voire plus faible avec un euro fort, une baisse de 25 points de base dès cette semaine reste le scénario privilégié.Aux Etats-Unis, le maintien de Jerome Powell . Des proches de Donald Trump évoquent une possible démission. En jeu : le rythme des baisses de taux. La Fed devrait rester prudente, maintenant ses taux en juillet avant une baisse en septembre. Trump, lui, réclame une baisse immédiate de 100 points de base, un scénario improbable.Si la Maison Blanche ne peut pas le renvoyer, le Congrès, en revanche, a un pouvoir d’influence : il peut voter une résolution incitant la Fed à agir. On l’oublie souvent, mais le véritable supérieur de Powell, ce n’est pas le président, c’est le Congrès.