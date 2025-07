Stéphane Maquaire nommé président-directeur général du Club Med

il s’est distingué au cours de son parcours par sa capacité à générer une croissance durable, à optimiser la performance opérationnelle et à mettre en œuvre des innovations tournées vers les clients

poursuivre les orientations stratégiques actuelles du Club Med tout en accompagnant l’entreprise dans la conquête de nouvelles opportunités, dans un secteur du voyage et de l’hospitalité en pleine évolution

Avec Stéphane, nous avons choisi un dirigeant disposant d’une solide expérience dans les secteurs de la consommation et d’un parcours international remarquable. Il est idéalement positionné pour accélérer la dynamique du Club Med et écrire le prochain chapitre de cette aventure extraordinaire

Club Med est une icône mondiale, non seulement pour son excellence, mais aussi pour la joie et le sentiment d’appartenance qu’elle a procurés et continue à procurer à des générations de voyageurs, grâce à la passion et à l’engagement sans faille de ses équipes à travers le monde. (...)



Je crois profondément en l’ancrage français de Club Med et bien sûr en ses valeurs – gentillesse, multiculturalité, responsabilité, liberté et esprit pionnier – mais aussi dans son ouverture et son attention aux personnes. J’ai hâte d’aller à la rencontre des équipes, les G.O, les G.E, ainsi que nos G.M : pour écouter, apprendre, grandir ensemble – et bâtir, avec elles, le futur du Club Med

Diplômé de l’École des Ponts et Chaussées, Stéphane Maquaire a débuté sa carrière chez Arthur Andersen, avant de rejoindre Unibail-Rodamco puis Monoprix, où il a mené une transformation alliant repositionnement premium, digitalisation et développement responsable.Il a dirigé ensuite Vivarte en France, puis le groupe Manor en Suisse, avant de rejoindre Carrefour en 2019.En tant que, il a piloté un Groupe de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, restructuré le portefeuille d’activités, intégré Walmart, développé le format Atacadao et impulsé une forte dynamique omnicanale.Stéphane Maquaire apporte à Club Med, mais aussi dans des environnements complexes et multiculturels.Spécialiste de la transformation de marques premium et de l’immobilier commercial, "", pointe le Club Med. Dès sa prise de fonction, ce jour,en poste afin deEn effet, en tant que Président-Directeur général, il devra "".", a déclaré à propos de son arrivée, Xu Xiaoliang, co-directeur général de Fosun International, Président de Fosun Tourism.", a commenté, pour sa part, Stéphane Maquaire.