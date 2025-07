Naufrage meurtrier au Vietnam : un bateau chavire en pleine croisière

Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique sont mobilisés pour poursuivre les recherches et faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident

Face à ce drame, lesont immédiatement lancé unepour déterminer les responsabilités. Le Premier ministre Pham Minh Chinh . a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et appelé à une réponse rapide et rigoureuse.", a précisé le gouvernement dans un communiqué.Le Wonder Sea est loin d’être un cas isolé. Selon les chiffres officiels,dans la province de Quang Ninh en 2024, notamment à cause des conditions météorologiques extrêmes liées au