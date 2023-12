(également écrit Viêt Nam) est riche et complexe, façonnée par des influences culturelles diverses, des conflits et des périodes de prospérité. Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam a été habité depuis des temps préhistoriques. Des siècles durant, il a étéce qui a profondément marqué sa culture, sa langue et son administration.Le Vietnam indépendant, connu sous le nom de Đại Việt, a connu, notamment les Ly et les Tran, qui ont repoussé les invasions mongoles. Au XIXe siècle, le Vietnam est devenu une, ce qui a introduit des aspects occidentaux dans la société vietnamienne, tout en alimentant un sentiment nationaliste.Laa vu le. Après la guerre, les mouvements indépendantistes, en particulier le Viet Minh dirigé par, se sont intensifiés. Cette période a marqué le début de la guerre d'Indochine, où les forces françaises ont été finalement vaincues à Dien Bien Phu en 1954. Le traité de Genève a divisé le Vietnam en deux:Cette division a conduit à la guerre du Vietnam, une confrontation dévastatrice impliquant les États-Unis qui soutenaient le Sud contre le Nord communiste et ses alliés. Après des années de combats et de souffrances considérables,unifiant le pays sous le régime communiste.Depuis lors, le Vietnam a progressivement réformé son économie et sa société, s'ouvrant auet améliorant la vie de ses citoyens. Le pays conserve encore les cicatrices de son passé tumultueux, mais il s'est engagé sur latout en préservant son riche héritage culturel et historique.