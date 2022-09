Fin du changement d'heure en Europe

Ce changement d’heure saisonnier connaît depuis quelques années de plus en plus de détracteurs. Si certains contestent ses impacts positifs significatifs en termes d’économie d’énergie, d’autres trouvent qu’il a des conséquences négatives sur les personnes âgées et les tout-petits qu’il semble dérégler.



En effet, neurobiologiquement parlant une telle mesure peut perturber l’horloge interne de l’organisme. D’ailleurs, en 2019, la Commission des Affaires Européennes avait mis en place un sondage dont les résultats étaient clairs et nets. 83,71 % des votes étaient en faveur de la suppression de cette mesure. Le Parlement européen avait alors accepté la fin du changement d’heure et laissé les pays décider pour quelle heure opter finalement et de façon définitive.



En absence d’accord, et entre la Covid-19 et diverses autres affaires urgentes, la date de la fin de cette pratique est loin d’être fixée.