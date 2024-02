Top 10 des meilleures destinations de Saint-Valentin Romantisme et tranquillité et rendez-vous

Découvrez notre top 10 des plus belles destinations de voyage pour passer une Saint-Valentin exceptionnelle accompagné de votre moitié.



Rédigé par Manon Morelli le Vendredi 2 Février 2024

Le 14 février, c’est l’occasion de célébrer l’amour et de profiter de la Saint-Valentin pour organiser un voyage exceptionnel avec la personne qui partage votre vie.



Que vous souhaitiez passer la Saint-Valentin en France ou à l’étranger, c’est l’opportunité de profiter d’une escapade romantique, main dans la main, dans certains des plus beaux endroits du monde.



Nous vous proposons 10 destinations idéales pour cette journée si spéciale.



1) Paris, la ville de l’amour capitale française pour profiter des lieux les plus emblématiques. Monter sur la Tour Eiffel, gravir les marches du Sacré-Coeur, se promener entre les artistes à Montmartre, s’embrasser au mur des Je t’aime, prendre un café à la librairie Shakespeare and Company, se promener sur les quais de la Seine au coucher du Soleil,



Renommée pour sa gastronomie française unique, Paris est également le lieu idéal pour profiter de certains des meilleurs restaurants du monde. Parmi ceux-ci, Le Jules Verne, situé sur la Tour Eiffel, propose une carte sophistiquée et élégante dans un cadre privilégié. Quoi de mieux qu’un dîner avec une vue panoramique sur la capitale illuminée, pour une soirée romantique inoubliable.

2) Rome, la belle italienne Rome est une ville pleine de secrets, dont de nombreux monuments sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est une des plus belles villes au monde et une destination très appréciée au mois de février pour les amoureux, lorsque la pleine saison n’est pas encore lancée.



Et quoi de mieux que de célébrer la fête de l’amour dans une ville à l’histoire profondément liée à celle de la Saint-Valentin ? En Rome Antique, la Saint-Valentin correspondait à la fête des Lupercales, la fête de la fertilité et de la purification, l’une des plus importantes du calendrier romain. La date fut ensuite choisie pour célébrer Saint-Valentin, un prêtre qui selon la légende mariait les couples en cachette, malgré l’interdiction de l’empereur.



Rome, c’est évidemment le Colisée, le Panthéon, ou encore la Basilique Saint-Pierre. Mais c’est également une ville pleine de charme, aux lieux tranquilles et agréables, comme le quartier de Trastevere, la sublime Place d’espagne ou encore la Fontaine de Trevi, où de nombreux visiteurs font leur demande en mariage.



3) Entrez dans la valse à Vienne Vienne propose aux couples une multitude d'expériences mémorables pour célébrer la Saint-Valentin, allant de balades romantiques à la danse sur glace, sans oublier les joyaux culturels de ses musées de renom et les plaisirs gastronomiques. Les rues splendides et les quartiers séduisants de la ville sont une invitation à se laisser charmer par son ambiance unique.



Que ce soit pour participer à un cours de valse viennoise, explorer le Belvédère lors d'une visite enrichissante, ou savourer un dîner exceptionnel dans la Grande Roue de Vienne, la ville garantit des instants magiques aux couples et crée une atmosphère particulière pour la fête des amoureux.



Ville d’art et de culture, Vienne et son Palais du Belvédère abritent un trésor de l’art du XXe siècle : Le Baiser, de Gustave Klimt. Cette représentation emblématique de l’amour est un incontournable de votre visite. A la sortie de votre visite, chaussez les patins à glace pour une danse à 2 sur les différentes patinoires de la ville, le tout dans une atmosphère des plus romantiques.



4) Marrakech, l’amour au soleil ville marocaine. Certains établissements mettent les petits plats dans les grands pour faire de votre séjour un moment inoubliable, romantique et hors du temps.



C’est notamment le cas de The Oberoi, , un palais de style arabo-andalou situé dans d’un parc d’oliviers et vous plonge au cœur des mille et une nuits.



Commencez votre journée par une expérience inoubliable en admirant le lever de soleil sur la ville ocre depuis le ciel, à bord d'une montgolfière, tout en savourant un petit-déjeuner gourmand. Profitez ensuite d'un moment de détente sous le soleil marocain au bord d'une piscine. Poursuivez votre journée romantique en vous offrant un moment privilégié au sein du spa de 2 000m2 de l'hôtel, où vous pourrez profiter d'un hammam, de bains relaxants et de soins ayurvédiques et marocains. Concluez cette journée par un dîner en tête-à-tête sous les lustres scintillants de Tamint, tout en admirant le coucher de soleil sur les montagnes de l'Atlas, avant de vous retirer dans l'une des 84 chambres et villas privées de l'établissement pour une nuit luxueuse et reposante.



Profitez également de votre visite pour découvrir les lieux les plus agréables et romantiques de la ville, comme la Palmeraie, à découvrir à dos de chameau, le Jardin Majorelle, le Palais de la Bahia ou encore les souks qui vous plongeront dans un monde de merveilles, de couleurs et de senteurs.



5) L’île Maurice, voyage romantique les pieds dans l’eau turquoise Quoi de mieux qu’une excursion à l’autre bout du monde pour se retrouver en tête à tête avec sa moitié ? Et si c’était dans un cadre paradisiaque digne des plus belles cartes postales, que demander de plus ? L’île Maurice est un lieu emblématique des séjours en amoureux. Plages de sable blanc, eaux turquoises, ce petit paradis sur terre attire chaque année des milliers de visiteurs.



Le début d’année est en dehors de la saison touristique, ce qui peut être intéressant pour bénéficier de prix plus avantageux. Cependant, il ne s’agit pas de la meilleure période de l’année en termes de climat. En effet, janvier et février correspondent à la saison des pluies, et les chaleurs y sont généralement assez élevées. Se rendre à l’île Maurice sur cette période est donc un pari. mais après tout, quand on est deux, il y a une solution à tous les problèmes au cours d’un voyage.



6) Bruges, la ville du chocolat ville médiévale belge, avec ses canaux pittoresques, ses ruelles pavées et ses bâtiments historiques, évoque une atmosphère d'un autre temps, idéale pour les couples en quête de romantisme. Lors de cette fête des amoureux, les rues de Bruges s'illuminent d'une douce lueur, ajoutant une touche magique à l'ambiance déjà féerique de la ville.



Une promenade à main dans la main le long des canaux offre des vues imprenables sur des ponts charmants et des maisons anciennes, tandis qu'une balade en bateau offre une perspective unique sur la ville et ses merveilles cachées. Les nombreux cafés et chocolatiers de Bruges ajoutent à son charme, permettant aux couples de savourer des chocolats belges de renommée mondiale et des pâtisseries délicieuses dans des cadres intimes.



Pour les amoureux de l'art et de l'histoire, Bruges regorge de musées et de galeries, tels que le Groeningemuseum, qui abrite une impressionnante collection d'œuvres d'art flamandes. Les églises historiques de la ville, comme la célèbre Basilique du Saint-Sang, offrent un moment de tranquillité et de contemplation.



Lorsque la nuit tombe, Bruges se transforme. Les lumières tamisées des restaurants et bistrots offrent un cadre parfait pour un dîner romantique, avec des spécialités locales qui raviront les palais. Bruges, avec son mélange unique de culture, d'histoire et de beauté naturelle, est sans aucun doute une destination de choix pour célébrer l'amour à la Saint-Valentin.

7) Venise, l’incontournable Venise, avec ses canaux et son architecture, se distingue comme un lieu idyllique et un grand classique pour la Saint-Valentin. La ville offre une expérience mêlant histoire, culture et romantisme. Une promenade en gondole sur le Grand Canal offre une perspective intime de Venise, permettant aux couples de découvrir la ville au rythme de l'eau, accompagnés par les anecdotes des gondoliers. La Place Saint-Marc, au cœur de Venise, propose une immersion dans le passé de la ville, tandis que ses cafés environnants invitent à des moments de détente et d'observation.



Pour ceux qui recherchent plus de tranquillité, les îles de la lagune comme Burano, avec ses maisons colorées, et Murano, réputée pour son verre d'art, offrent une échappée romantique. Ces lieux permettent de s'immerger dans l'artisanat local et de profiter de la sérénité de la lagune, loin de l'agitation du centre.



Les soirées vénitiennes sont empreintes de romantisme, avec des promenades le long des quais et des dîners aux chandelles dans des restaurants qui célèbrent la cuisine locale. Venise crée un décor parfait pour célébrer l'amour. Les ruelles secrètes, les ponts charmants et les vues imprenables sur les canaux composent une mosaïque de moments romantiques, faisant de la ville un sanctuaire d'intimité et de passion.



8) Parenthèse douceur au Japon Voyez les choses en grand et changez des destinations traditionnelles, optez pour le Japon ! Que ce soit pour un séjour les pieds dans l’eau sur l’île d’Okinawa, pour un moment de détente et de reconnexion avec soi même dans un Onsen (des eaux thermales naturelles nichées au cœur de la nature, souvent dans la montagne ou dans la forêt), pour une expérience urbaine à Tokyo ou encore pour les paysages d’Enoshima et sa “Love Bell” (lieux emblématique des amoureux du pays), le Japon a de nombreux atouts.



Si janvier est le mois le moins cher pour partir au Japon, février reste en dehors de la saison touristique, et permet de bénéficier de tarifs avantageux. Le 14 février, les cerisiers ne seront peut-être pas encore en fleur, mais rassurez-vous, les multiples paysages que compte le pays valent largement le déplacement.



Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Hokkaido, le mont Fuji ou encore Nara sont autant de lieux emblématiques qui offrent un vaste éventail d’activités et de panorama, afin de séduire tous les publics.



9) Vérone, cité de Roméo et Juliette Roméo et Juliette". Cette association confère à la ville une atmosphère romantique, faisant d'elle une destination privilégiée pour la Saint-Valentin. Le charme de Vérone réside dans ses ruelles pavées, ses bâtiments historiques et ses places animées, offrant aux couples un cadre idyllique pour célébrer leur amour.



Le cœur de cette tradition romantique est la Maison de Juliette, avec son célèbre balcon où Juliette aurait été courtisée par Roméo. Bien que l'histoire soit une création littéraire, ce lieu est devenu un symbole d'amour éternel, attirant des visiteurs du monde entier. Les couples gravent souvent leurs noms sur les murs du passage menant à la cour, un geste symbolisant leur amour indéfectible.



Pour ceux qui recherchent un peu plus de tranquillité, les jardins de Giusti sont l’endroit idéal. Ce jardin à l'italienne, parfaitement entretenu, est l'endroit idéal pour une promenade main dans la main, loin de l'agitation de la ville. Ses allées bordées d'arbustes taillés, ses fontaines et ses statues créent une atmosphère sereine et romantique.



Les arènes de Vérone permettent aux couples d’assister à un opéra sous les étoiles, une expérience vraiment mémorable qui combine l'histoire ancienne et la passion de la musique.



La Piazza delle Erbe, autrefois le forum romain de la ville, est aujourd'hui un lieu de vie animé, bordé de bâtiments médiévaux colorés et de charmants cafés. Prendre un apéritif ou un dîner aux chandelles sur cette place permet de s'immerger dans l'atmosphère vibrante de la ville tout en partageant un moment à deux.



une multitude d'expériences romantiques à découvrir ensemble.

10) Bali, le nouvelle destination tendance pour les amoureux Bali, surnommée l'île des Dieux, est une destination emblématique pour les couples en quête d'une escapade romantique pour la Saint-Valentin. Avec ses paysages à couper le souffle, son riche patrimoine culturel et ses plages idylliques, Bali offre un cadre parfait pour célébrer l'amour.



Les plages de Bali sont sans doute parmi les plus romantiques au monde, avec leurs étendues de sable blanc, leurs eaux cristallines et leurs couchers de soleil spectaculaires. Des plages comme Seminyak, Jimbaran et Uluwatu ne sont pas seulement des lieux pour se détendre au soleil, mais offrent également des expériences inoubliables comme des dîners aux chandelles sur le sable, où les couples peuvent savourer des fruits de mer frais en écoutant le bruit des vagues.



En plus de ses plages, Bali est célèbre pour ses somptueux spas et centres de bien-être. Les couples peuvent s'offrir des traitements de spa traditionnels balinais, tels que des massages à l'huile aromatique et des bains de fleurs, qui promettent détente et renouveau dans un cadre serein.



Pour les amateurs de nature et d'aventure, les paysages intérieurs de Bali, avec ses rizières en terrasses verdoyantes, ses forêts tropicales et ses volcans majestueux, offrent un cadre époustouflant pour des randonnées romantiques. Des lieux comme Ubud, avec sa forêt des singes et ses galeries d'art, ajoutent une touche culturelle à l'expérience.



Les temples balinais, tels que Tanah Lot et Uluwatu, perchés sur des falaises face à l'océan, sont des endroits emblématiques pour admirer le coucher du soleil et ressentir la spiritualité de l'île. Ces sites offrent non seulement une vue imprenable mais aussi un aperçu de la culture et des traditions balinaises.



Bali, avec sa combinaison unique de beauté naturelle, de culture riche et de moments de détente, est une destination de choix pour une Saint-Valentin inoubliable. C'est un lieu où l'amour peut être célébré dans un cadre à la fois exotique et romantique, créant des souvenirs qui dureront toute une vie.



Vous l’aurez compris, pour célébrer l’amour cette année, les options sont multiples, et chaque destination regroupe de nombreuses activités qui plairont à chacun d’entre vous.



Mais après tout, la destination importe peu, l’important étant de voyager avec la personne qu’on aime.



Nous vous souhaitons une joyeuse Saint-Valentin !



Publié par Manon Morelli Rédactrice web - TourMaG.com

