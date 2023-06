Appli mobile TourMaG



Que faire à Marrakech ? Découvrez les incontournables Le guide complet du voyageur

Vous souhaitez découvrir Marrakech et la beauté du Maroc ? Nous vous donnons nos meilleurs conseils et astuces pour découvrir la ville sous tous les angles.

Rédigé par Manon Morelli le Vendredi 30 Juin 2023



Voyager au Maroc est une expérience exceptionnelle qui vous ouvre les portes d’une culture unique.



Parmi les nombreuses villes qui valent le détour, il est impossible de passer à côté de Marrakech sans s’y arrêter pour profiter de son patrimoine, de son soleil et de sa générosité.



Vous voulez savoir les meilleures activités à faire à Marrakech ? TourMaG vous éclaire en vous donnant ses meilleurs conseils et astuces pour organiser un voyage mémorable, en famille ou entre amis.



Culture et histoire : un voyage à travers la ville La ville de Marrakech est célèbre pour son patrimoine exceptionnel et les nombreux bâtiments qui la constituent. Surnommée la “ville rouge” ou la “ville ocre” en raison de la couleur de la plupart de ses maisons et édifices, Marrakech dispose d’une histoire riche et d’un héritage somptueux.



Au cours de votre voyage à Marrakech, vous aurez l’opportunité de découvrir des lieux uniques et somptueux dans un cadre privilégié. S’il est un lieu emblématique que vous ne pouvez manquer, il s’agit de la mosquée Koutoubia. Cet édifice religieux du XIIe siècle trône au cœur de la ville avec le minaret, la tour qui domine les environs. C’est la plus grande mosquée de la ville, et un arrêt obligatoire pour tous les touristes de passage. La mosquée Koutoubia se situe au sein de la Médina de Marrakech, la vieille ville entourée de remparts, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Non loin de là, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le palais de la Bahia. Le palais de la Bahia, dont le nom signifie "la brillante", est un exemple impressionnant de l'architecture marocaine et islamique. Il se distingue par ses vastes cours intérieures, ses jardins luxuriants, ses pavillons somptueux et ses magnifiques salles richement décorées.



En parcourant les différents espaces du palais, les visiteurs sont transportés dans une époque révolue, où l'élégance et le luxe étaient à l'honneur. Les jardins du palais de la Bahia sont également une véritable oasis de verdure, avec leurs allées ombragées, leurs fleurs parfumées et leurs fontaines rafraîchissantes.



Les visiteurs peuvent explorer les différentes parties du palais, admirer son architecture remarquable et se plonger dans l'histoire et la culture marocaines. C'est un lieu qui offre une véritable expérience sensorielle, où l'on peut apprécier la beauté artistique et l'ambiance sereine qui règne dans ces murs historiques.



Découvrez un édifice typique local, très apprécié pour son architecture mais surtout pour son importance culturelle au sein du pays : la



Visitez les magnifiques palais de la ville et partez à la découverte des influences et de la culture marocaine à travers son histoire. De nombreuses visites guidées sont accessibles afin de connaître les coins et recoins de la ville.

Promenade dans le désert et randonnée montagnes de l’Atlas s’étendent sur 3 pays : la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Avec une altitude maximum de 4167 mètres, elles s’étendent sur près de 2500 kilomètres. Il forme de cette manière une barrière entre la mer Méditerranée et le désert du Sahara. Lors de votre voyage au Maroc, découvrez les immenses étendues de sable à perte de vue, ces montagnes dont les formes varient au rythme du vent, et découvrez les endroits les plus préservés lors d’une promenade touristique en chameau.



A une trentaine de kilomètres de Marrakech, au sur de la ville, les amateurs de randonnée pourront découvrir la vallée de l’Ourika, une vallée du villages berbères, et de se retrouver au plus près des habitants.

Exploration culinaire : des expériences à ne pas manquer Maroc, c’est une culture, un art de vivre, mais également une gastronomie qui lui est propre. Entre les nombreux monuments que vous pouvez visiter à Marrakech, prenez un moment pour vous poser et déguster les plats typiques de la région. Découvrez ou redécouvrez les plats locaux comme le tajine, le couscous, les briouates, la pastilla ou encore les délicieuses pâtisseries qui se déclinent à l’infini.



Parmi les activités incontournables, vous ne pouvez pas voyager au thé à la menthe. Plus qu’une boisson, c’est un véritable symbole de l’hospitalité marocaine. A toute heure du jour, habitants et visiteurs étrangers se retrouvent dans des cafés pour déguster le fameux breuvage. Fabriqué à base de thé vert, de feuilles de menthe verte, de sucre et d’eau, le thé vert semble très simple à fabriquer. Pourtant, il vous semblera encore meilleur lorsqu’il vous sera servi de manière traditionnelle.



Le serveur lève la théière très haut pour verser le thé dans le verre afin d’oxygéner le thé et de le rendre encore meilleur. Ce geste mondialement connu fait partie intégrante du folklore local et permet également de refroidir le thé servi bouillant et de former une mousse subtile à la surface.

Les meilleures activités nocturnes à Marrakech : Guide du fêtard Pour fuir la forte chaleur de la journée lors de la haute saison ou pour le plaisir de sortir en soirée, Marrakech propose de nombreuses options pour les oiseaux de nuit.



Pour vous détendre et vous dégourdir les jambes en fin de journée, vous pouvez par exemple opter pour une promenade sur la place Jemaa el-Fna.



La place Jemaa el Fna est un lieu emblématique de Marrakech, au Maroc. Située au cœur de la médina, elle est considérée comme l'une des plus grandes places publiques du monde. C'est un lieu de rencontre et de divertissement pour les habitants et les visiteurs. La place Jemaa el Fna est un lieu de mélange des cultures et des traditions. Elle est connue pour ses spectacles de rue, ses marchands ambulants, ses conteurs, ses musiciens et même ses charmeurs de serpents. La place est également connue pour ses stands de nourriture, qui offrent une variété de plats marocains.



Pour une vague de soleil et une plongée dans la culture locale, laissez-vous tenter par un spectacle de danse du ventre ! Cette forme de danse ancestrale remonte à des milliers d'années. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes formes de danse et est encore pratiquée aujourd'hui dans le monde entier, et notamment dans les pays du Maghreb. C’est donc le spectacle parfait pour votre voyage à Marrakech ! La danse du ventre est une forme de danse expressive qui se caractérise par des mouvements fluides et sensuels. Ces spectacles sont très populaires et sont souvent accompagnés de musique et de costumes colorés. Les spectacles de danse du ventre sont une excellente façon de découvrir et d'apprécier cette forme de danse ancestrale et sont un très bon moyen de s'amuser et de se divertir au rythme des percussions.



Envie de découvrir la ville de nuit, éclairée à la lumière des spots lumineux ? Des visites guidées de la médina sont organisées de manière nocturne pour découvrir ou redécouvrir la ville sous un nouveau jour.



Enfin, si vous souhaitez simplement vous détendre, différents bars lounge élégants vous attendent, pour siroter un délicieux cocktail au cours de vos vacances. La ville de Marrakech ne dort jamais, et elle vous offre un vaste éventail d’activités, de jour comme de nuit. Pourquoi dormir à Marrakech quand la nuit à tant à vous offrir ?



Profitez d’un moment de bien-être privilégié Marrakech est réputée pour ses spas et hammams, qui offrent une expérience de détente et de bien-être unique. Alors quoi de mieux que de profiter des vacances pour profiter d’un moment de pure relaxation ?



Il existe différents types d’endroits dédiés au bien-être à Marrakech. Il est fortement recommandé de réserver à l’avance si vous souhaitez profiter d’un spa ou d’un hammam, car ces lieux peuvent être très fréquentés selon les périodes.



Vous pouvez par exemple profiter des hammams traditionnels, ces bains de vapeur d’eau qui permettent de se détendre et d’ouvrir les pores, pour ensuite pouvoir bénéficier des soins qui sont généralement prodigués dans ces établissements. Il peut s’agir de gommage au savon noirn d’enveloppement à l’argile ou encore de massages.



Vous pouvez également vous orienter vers des spas, traditionnels ou plus luxueux selon vos envies, afin de profiter de tous les soins qui vous sont offerts. Rituels, thérapies, traitement par les plantes, soins, massages, vous êtes assuré de savourer un moment de détente seul ou à deux, pour une pause privilégiée au cœur de votre séjour.





Que faire à Marrakech ? Les 10 sites incontournables nombreux sont les endroits qui valent le détour en ville !



Voici le top 10 des lieux incontournables à visiter lors de votre voyage à Marrakech :



1)Les jardins de Majorelle 2)Les tombeaux saadiens 3)Les souks de Marrakech 4)Le palais El Badi 5)Les jardins de l'Agdal 6)Les remparts de Marrakech 7)La maison de la photographie 8)Les jardins de Menara 9)La Palmeraie de Marrakech 10)Le jardin Secret

En bonus, vous êtes invité à visiter le musée de Marrakech. Situé dans un ancien palais du XIXe siècle, le musée de Marrakech expose des objets traditionnels tels que des céramiques, des armes, des tapis et de nombreux autres objets traditionnels du Maroc.



Marrakech est donc une ville magique et fascinante qui offre une multitude d'activités pour tous les goûts. Que vous soyez à la recherche de divertissement, de culture, de shopping ou de détente, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à Marrakech. Vous pouvez visiter les nombreux sites historiques et monuments, explorer les souks et les marchés, déguster la cuisine locale, vous promener dans les jardins et les palais, et profiter des nombreuses activités de plein air. Marrakech est une destination idéale pour les voyageurs qui recherchent une expérience unique et inoubliable. Que vous soyez à la recherche d'une escapade romantique ou d'une aventure exotique, Marrakech est la destination parfaite pour vous. Vous y trouverez des activités pour tous les goûts et tous les budgets, et vous en garderez des souvenirs inoubliables.





