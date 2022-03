Maroc, le guide de voyage par TourMaG

La majorité des recommandations classiques conduit vers les anciennes capitales pour le côté histoire et culture, et vers le sud désertique pour la dimension aventure hors-piste. Mais le Maroc ne se limite pas à ces images, quelle que soit leur beauté intemporelle (voir § suivant).Magnifiée par les peintres impressionnistes, chantée par les romanciers voyageurs, Tanger garde les portes d’un rêve oriental entre les deux colonnes d’Hercule. Entre indolence poétique et frénésie commerçante, le promeneur n’a que le choix de son orientation, entre les ruelles du grand Socco et les plages du cap Malabata.Plus à l’est, l’Office du tourisme marocain met actuellement le projecteur sur les bleus azurés de Chefchaouen, un village escarpé au cœur de la montagne rifaine qui, outre la qualité et l’originalité de son artisanat, peut servir de base aux randonneurs curieux d’une nature préservée.Ces mêmes randonneurs sont les bienvenus dans les ksars perdus du Haut Atlas, incroyable décor d’ocre et de neige ponctué de palmiers émeraude, où des populations berbères conservent coutumes et modes de vie ancestraux, l’hospitalité étant au premier rang de leur tradition. Les non-marcheurs et amateurs de 4x4 s’y régaleront de pistes que n’ont pas dédaignées les pionniers des premiers Paris-Dakar.La côte atlantique est elle aussi pourvoyeuse de surprises. Au-delà de ses deux phares modernes, Rabat et Casablanca, on peut remonter le temps et l’histoire, à Mazagan la portugaise, aujourd’hui El Jadida, ou à Mogador, la ville rouge de Game of Thrones. En dehors de leurs monuments et architecture portuaire défensive, les deux cités sont devenues des paradis pour amateurs de kite et de wind surf. La descente de la côte jusqu’à Agadir promet aux flâneurs de merveilleuses promenades en pleine nature, loin de toute bousculade touristique.Au sud de l’Atlas, existent d’autres montagnes moins célèbres, les djebels de l’Anti-Atlas. Incroyables sculptures minérales où éclate ici et là l’inventivité tenace de populations qui ont su y adapter leur habitat, dans des cités merveilles du désert que n’auraient pas renié les chercheurs de l’Atlantide et qu’on parcourt aujourd’hui aussi bien en moto qu’à dos de chameau.Encore plus au sud, les nostalgiques d’une époque révolue peuvent suivre les traces du Petit Prince jusqu’à la frontière mauritanienne, en retraçant les exploits de l’Aéropostale, à Dakhla ou El Ayoun, aujourd’hui dotées d’infrastructures réceptives sans défaut.