Les dernières actualités au Maroc

Le conflit Ukrainien avec la Russie est actuellement l’une des actualités les plus suivies dans le monde. Aucun pays ne veut rester en marge de ce problème. Les plus préoccupés sont ceux dont les ressortissants vivent ou étudient en Ukraine. Le Maroc est l’un de ces pays. Ainsi, depuis le début de ce conflit qui a démarré petitement mais qui a très vite évolué, les autorités marocaines ont pris des mesures pour le rapatriement de leurs compatriotes.



Très tôt d’ailleurs, même avant l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement du Maroc avait commencé à ramener certaines personnes au pays. On note par exemple l’arrivée de vols provenant de Varsovie et Bucarest qui ont atterri au Maroc le 2 mars. Douze jours avant que l’Ukraine ne soit envahie, l’Ambassade suggérait déjà aux ressortissants marocains sur place de quitter le pays.



Le nombre de ressortissants marocains résidant en Ukraine est estimé à 12000 personnes. On se rend donc compte du travail à abattre par le gouvernement marocain pour ramener saines et sauves toutes ces personnes. Néanmoins, le pari est plus au moins gagné puisqu'à ce jour environ 7000 personnes ont déjà rejoint leurs familles.



Le gouvernement marocain a fait rapidement appel à son personnel diplomatique et consulaire dès les premiers signes d’escalade dans le pays. Ceci a donc permis d’aider ceux qui avaient des problèmes de mises à jour de leurs papiers. Ceux-ci ont pu bénéficier de vols spéciaux en partance de l’Ukraine. Les ambassades du Maroc en Europe de l’Est ont pu bénéficier de personnel supplémentaire dans l’immédiat, ce qui a rendu aisé les évacuations au niveau des postes de frontière.



Les pays voisins de l’Ukraine sollicités par le gouvernement marocain ont aussi beaucoup aidé en accueillant temporairement certains ressortissants. La compagnie nationale aérienne Royale Air Maroc a aussi décidé d’augmenter les vols à tarifs préférentiels en partance des pays d’Europe de l’Est.