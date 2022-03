Carte du Maroc : spécificités et géographie.

La population marocaine est composée à 99 % de musulmans et à près de 1 % de catholiques. Il y a aussi une petite minorité de juifs qui s’y trouvent. Il y a environ 18.00 naissances sur 1000 habitants et 4.80 décès sur 1000 habitants chaque année.La plupart des 34 millions d’habitants du pays vivent en zone urbaine. Ils sont surtout présents sur les plaines côtières du littoral atlantique et dans la vallée de l’Oued Sebou. Le taux de croissance de la population serait de 1.04 % par an. Au début du XXe siècle, la croissance démographique était beaucoup plus forte, mais cela semble s’être ralenti avec le temps.Au Maroc, les zones rurales ne sont occupées que par une partie mineure de la population. Ces derniers parlent des dialectes berbères. Ils occupent les villages de l’Atlas et les terres sahariennes.Le taux d’illettrisme au Maroc serait estimé à plus de 70 % chez la population adulte. Le parcours scolaire est pourtant exigé par le gouvernement. La population marocaine est assez accueillante et surtout tournée vers le commerce. Les interactions sur place sont vivantes et chaleureuses, que ce soit en ville ou en zone rurale.