La météo au Maroc : bords d'Océan et désert

Les visites, sorties et voyages au Maroc doivent s'organiser en tenant compte de ces éléments. De façon générale, au Maroc, on remarque une variété de climats (de type méditerranéen, continental ou océanique) combinés à des étés chauds et des hivers doux. En effet, sur le littoral, le climat marocain est généralement méditerranéen avec un hiver doux.Il y fait entre 9 et 12 degrés de température. Les températures sont très souvent en pleine fluctuation et il existe des saisons typiques pour effectuer des voyages vers le Maroc.Ces saisons favorables sont généralement les mois de mai, juin, septembre et octobre. Durant ces mois, la température est favorable pour le confort, les sorties et pour toutes les activités que vous souhaitez organiser durant votre séjour. Par ailleurs, si vous aimez beaucoup les pique-niques, vous devez alors privilégier des périodes chaudes qui sont principalement dans les mois de juillet et août.La saison la moins conseillée pour des voyages de vacances est la période hivernale. Vous êtes en effet très limité dans tous vos déplacements et toutes vos activités durant cette saison. Vous ne pouvez donc pas profiter de manière constante de votre moment de vacances.À l’intérieur des terres, on remarque un climat beaucoup plus sec comparativement à un climat continental dans les montagnes. Ceci remet en question la pertinence de vos visites dans certains endroits à certaines périodes. Suivant les activités que vous avez envie de faire, il convient donc de choisir avec soin le moment de votre séjour.