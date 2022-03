Appli mobile TourMaG



Drapeau du Maroc : son histoire, sa signification

Le drapeau caractérise l’emblème d’un pays, raconte l’histoire et traduit aussi les valeurs de la population à travers ses couleurs. Le Maroc est un beau pays arabe situé dans le nord de l’Afrique. Il a une superficie de 446 550 km² hors Sahara occidental.



En y intégrant le Sahara, celle-ci passe à 710 850 km². Les historiens et archéologues ont remonté la fondation de l’État marocain à l’an 789. Vous aurez certainement compris que depuis ce temps, il a traversé différents règnes.



Depuis le Maroc Antique, la conquête arabo-musulmane en passant par les différentes dynasties jusqu’à nos jours, le drapeau marocain a aussi connu une grande évolution. Aujourd’hui, celui-ci a des traits bien définis avec une histoire et une signification qui lui sont propres. Focus sur l’origine, l’histoire, l’évolution dans le temps et la signification du drapeau marocain.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 25 Mars 2022





Sommaire :



Origine du drapeau marocain



Drapeau actuel du Maroc



Quelques faits sur le drapeau du Maroc



Origine du drapeau marocain



● Évolution du Drapeau marocain du VIIIe siècle jusqu’en 1350



Avant le VIIIe siècle, le peuple vivant sur les terres du Maroc n’avait pas de drapeau. C’est avec la conquête musulmane et son règne que le premier a vu le jour. Par contre, ce drapeau était une simple bannière blanche utilisée sur les champs de bataille. Des fois l’étoffe était ornée d’inscription islamique avec pour but de motiver les troupes ou de représenter un slogan.



Ensuite, ce sont les Berbères Almoravides qui instaurent l’usage politique et militaire d’un drapeau en 1062. C’est ainsi que les troupes gardent la bannière blanche, emblème des Almoravides, sur les champs de bataille. Au même moment, les chefs de pelotons étaient munis d’un étendard orné de l’inscription : « Il n’y a de Dieu que Dieu lui-même et Mohamed est son prophète ». C’est au début de l’année 1062 que le premier dirigeant, Youssef Ibn Tachfin, fonde le Marrakech.



De 1121 à 1269, ce fut le règne des Almohades. Lors de ce dernier, le drapeau marocain disposait d’un fond rouge qui représentait le sang versé pour la religion. Sur celui-ci était placé au centre un échiquier blanc et noir symbolisant la victoire de l’islam. Cependant, la dynastie des Almohades n’a pas duré assez longtemps puisqu’ils furent renversés en 1245 par les Mérinides.



Suite à ce règne, les Wattassides et les Saadiens ont aussi dominé les terres marocaines pendant plusieurs années. Ces trois empires ont gardé le même drapeau méridien. Ce dernier possédait un fond rouge avec une étoile formée par deux carrés superposés qui se situe au centre du drapeau. Un cadre doré parcourait les bordures du drapeau.



● Évolution du Drapeau du Maroc de 1350 à 1915



Cette période fut marquée par deux drapeaux marocains bien distincts. En effet, de 1350 à 1895 il était composé d’un fond rouge avec une bordure faite de triangle rouge et blanche. Au centre, il y avait deux épées blanches qui se croisaient.



Cela a donné l’impression pendant longtemps d’être des ciseaux. Toutefois, les deux épées étaient des Yatagans, marque de la dynastie Alaouite. C’est cette dernière qui a rendu le Maroc populaire à travers de nombreux échanges commerciaux.



De 1895 à 1905, le Maroc se retrouva en plein changement sociétaire. Cette période marqua une reconversion du drapeau marocain. Cela entraînera la suppression de tous les motifs pour laisser place à un drapeau entièrement rouge.



Au fil du temps, il a été constaté que le modèle tout rouge était assez similaire avec ceux des marins. Ainsi, en 1915 à l’occasion de l’indépendance du Maroc, un nouveau modèle fut créé et gardé jusqu’à nos jours.

Drapeau actuel du Maroc 17 novembre 1915 a une belle signification.



● Description du drapeau



Une étoile verte a été ajoutée au fond rouge gardé depuis 1895. Cette dernière est assez similaire au sceau du « Khatam Sulaymane » ou encore « Sceau de Salomon ».



En effet, celui-ci représente le courage, la santé et la prospérité au Maroc. Étant un État arabe, le choix de l’étoile par Moulay Youssouf a pour but de rappeler au marocain les cinq piliers de l’islam. Il s’agit entre autres de la profession de foi, la prière, l’aumône, le ramadan et le pèlerinage. C’est ainsi que le Maroc devient le premier et seul pays à rappeler les cinq piliers de l’islam à travers son drapeau.



Par ailleurs, ce dernier peut être utilisé comme décoration murale sur une façade ou pour l’agencement d’un intérieur. Il permet ainsi d’embellir les écoles, mairies, collectivités, entreprises, etc. Par exemple, dans certaines institutions gouvernementales, le drapeau dispose de l’inscription « Allah, El Watan, El Malik ».



Cet ensemble de caractères se traduit par « Dieu, La Patrie, le Roi ». Même le blason du Maroc symbolise une phrase islamique. Pour le hisser, le drapeau du pays s’agrafe sur une hampe en bois gainée bleue avec des bords ourlés.

Signification du drapeau actuel du Maroc



Le rouge et le vert ont longtemps été des couleurs symbolisant les drapeaux des pays arabes. Le Maroc n’est pas très différent. En effet, le fond rouge du drapeau marocain symbolise la force, la bravoure, la valeur et la rusticité. Il garde une très grande valeur issue de la dynastie Alaouite.



En plus, la couleur verte symbolise l’espoir, la paix, l’amour, la sagesse et la joie. D’un autre côté, le drapeau marocain dispose de caractéristiques supplémentaires. Ces dernières portent sur la fabrication, la taille et même l’utilisation possible.



● Caractéristiques supplémentaires du drapeau du Maroc



La taille du drapeau marocain varie en fonction de son utilisation et du lieu où il sera hissé. De manière générale, vous avez 7 tailles standards à savoir :



• 40 x 60 cm avec une hauteur de 125 cm pour une hampe de 16 mm

• 50 x 75 cm avec une hauteur de 125 cm pour une hampe de 16 mm

• 60 x 90 cm avec une hauteur de 150 cm pour une hampe de 16 mm

• 80 x 120 cm avec une hauteur de 170 cm pour une hampe de 18 mm

• 100 x 150 cm avec une hauteur de 200 cm pour une hampe de 20 mm et

• 120 x 180 cm avec une hauteur de 200 cm pour une hampe de 20 mm.



Le drapeau peut aussi se confectionner avec des dimensions beaucoup plus grandes. Vous avez 150 x 225 cm avec une hauteur de 300 cm pour une hampe de 25 mm. En outre, le drapeau du Maroc est proposé en deux matières différentes.



Premièrement, il y a Ecofix qui est un tissu en polyester de 110 gr/m². Cette matière de qualité standard a une durée de vie moyenne allant de 3 à 6 mois. Ensuite, il y a le Polyspun Marine. Ce dernier est un tissu en polyester de 150 gr/m².



Cette deuxième matière de fabrication du drapeau marocain est la meilleure et la plus recommandée. Elle donne à celui-ci une durée de vie moyenne allant de 6 à 12 mois.



Par ailleurs, le drapeau marocain est confectionné avec un ourlet double piqûre au pourtour. Cet aspect lui confère plus de solidité. Dans certaines configurations, il est agrafé sur une hampe en bois avec une pointe dorée.



En dehors de tout l’historique, la signification et les caractéristiques supplémentaires du drapeau marocain, ce dernier présente certains faits et anecdotes très intéressants.

Quelques faits sur le drapeau du Maroc grande Babylone. Les religieux pensent que Dieu a donné un anneau de sceau à Salomon. Cette boucle aurait la capacité de permettre au Roi de parler avec les animaux et de donner des ordres aux démons. D’un autre côté, certains établissent une similitude entre l’emblème et Fatima, la fille du prophète Muhammad.



Pour des Marocains, c’est le fond rouge qui représente la couleur de l’Islam. Ces personnes sont en accord avec les idéaux du soufisme. Par contre, la famille royale du Maroc prétend être une descendance de Muhammad. Dans le même temps, le pentagramme vert brodé du drapeau royal est associé à l’étoile de David sur le drapeau d’Israël.



En mai 2010, un drapeau marocain fut inscrit dans le livre Guinness des records. Il garde le record de l’un de ceux qui sont les plus gigantesques. En effet, il s’agit d’un drapeau ayant la taille de 60 409,78 m² et pesant environ 20000 kg. Ce dernier fut monté dans un territoire contesté du Sahara occidental : la contrée de Dakhla.



Les symboles nationaux du Maroc comprennent le drapeau, les armoiries et le lion de Barbarie. Les armoiries sont constituées de deux lions qui tiennent un bouclier. À l’intérieur de celui-ci se cache un ensemble formé par un pentagramme vert, des montagnes de l’Atlas et un soleil levant sur un champ rouge.



En bas du bouclier se trouve un ruban avec la devise du Maroc. Pour finir, la plupart des drapeaux avec une couleur rouge sont attribués aux Émirats Unis. Cependant, le Maroc ne fait pas partie de cet État.

Somme toute, le drapeau du Maroc possède une très belle histoire. En effet, la couleur rouge a longtemps été gardée à travers les différents règnes. Le tout premier drapeau marocain était l’emblème des Almoravides.



Ce sont les Alaouites qui ont donné un sens concret à sa couleur rouge. Depuis l’indépendance en 1915, le drapeau du Maroc dispose toujours de son fond rouge, mais cette fois-ci orné d’une étoile verte. Cette dernière symbolise les valeurs de l’islam pendant que le fond rouge est synonyme de force et de bravoure.

Peut-on se rendre actuellement au Maroc ?

