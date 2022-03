Algérie - Maroc : les règles de sécurité à la frontière

Comme indiqué plus haut, lesentre l'Algérie et le Maroc sont fermées depuis 1994 pour des raisons de sécurité. Soulignons que ces frontières s’étendent sur près de 1600 kilomètres. En effet, on note régulièrement des bombardements dans les deux camps qui entraînent généralement la mort des militaires.Le Maroc a créé récemment une nouvelle région militaire afin de mieux garder ses frontières avec son voisin du Maghreb l’Algérie. Cela amène le territoire marocain à compter désormais trois régions militaires au lieu de deux.La création de cette zone militaire ne vient que renforcer la difficulté pour les civils de passer la frontière. En plus, les tensions entre Alger et Rabat ne font que s’aggraver. La principale raison de cette tension est bien évidemment leque l’Algérie ne souhaite pas voir son frère le Maroc s’approprier.En effet, le Maroc pourra contrôler toute la côte et l’Algérie devra dépendre de lui pour commercer avec l’Europe. Ce qui a augmenté l’aversion de l'État algérien pour son voisin le Maroc est le récent rapprochement de ce dernier avec Israël qui est en conflit avec la Palestine, un pays musulman. Il est donc naturel selon les Algériens que tous les pays arabes soutiennent les pays qui partagent la même foi qu’eux.Le Maroc pour sa part, reproche à l’Algérie de soutenir le Front Polisario qui est un groupe rebelle qui souhaite l’indépendance du Sahara occidental. Rappelons que ce dernier est une ex-colonie espagnole qui est considérée comme un territoire non autonome par les institutions internationales, notamment l’ONU.Cependant, le Maroc contrôle plus de deux tiers de ce territoire. Par contre, le front Polisario réclame un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU. Ce référendum était prévu depuis 1991 lors d’un accord de cessez-le-feu, mais il n’a jamais été réalisé.Cette situation politique explique la fermeture des frontières et toutes personnes qui ne se conforment pas à cette règle sont considérées comme des espions ou des hors-la-loi. Elles peuvent être abattues par l’armée d’un des deux pays. Elles peuvent aussi se retrouver dans un échange de tirs, ce qui est fréquent entre les deux armées.Le Polisario aussi est de la partie, car il vise des militaires et des civils marocains le long des frontières avec le Sahara occidental et l’Algérie. Si le front Polisario parle souvent de guerre de légitime défense, less’abstiennent de réagir aux allégations de ce groupe qu’ils considèrent comme de simples rebelles.Le cessez-le-feu signé entre les deux parties (le Polisario et le Maroc) a volé en éclat dans le mois de novembre 2020. Cette situation rend le passage par la frontière encore plus dangereux. L’armée marocaine n’hésite pas à venir déloger les indépendantistes qui bloquent la route menant vers la Mauritanie.Même si les frontières terrestres sont fermées, les frontières aériennes entre les deux pays sont restées ouvertes, sauf exceptionnellement à un moment de la pandémie du Covid-19. Il est donc possible de voyager d’un pays à un autre par voie aérienne sans difficulté et en toute légalité.