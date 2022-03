L'ouverture des frontières Marocaines pendant la pandémie

Il faut recenser pas moins de 8 mesures prises par le gouvernement marocain.Le gouvernement marocain a annoncé qu’à partir du jeudi 15 juillet 2021, les ressortissants marocains et les étrangers résidant au Royaume du Maroc et leurs familles pourront entrer dans le pays. Les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers restés au Maroc pourront également quitter le pays. Cela ne signifie pas l’ouverture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, mais plutôt, par exemple, le retour des touristes et leur départ dans des conditions autres que celles prévues.À partir du 15 juillet, les ressortissants marocains pourront entrer dans le pays, quel que soit leur statut (touristes de passage, étudiants, expatriés, etc.). Quant aux étrangers, seuls ceux qui résident dans le Royaume nécessitant un permis de séjour étranger et ceux qui sont à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille, seront autorisés à entrer dans le pays.Outre les conditions susmentionnées, cette opération est soumise à un test PCR et sérologique avant l’embarquement. Les résultats doivent être rendus publics dans les 48 heures. Plus précisément, le test PCR permet de savoir si la personne a été infectée par le virus. Quant au test sérologique (recherche d’anticorps), il permet de savoir si la personne a été ou est actuellement exposée au virus sans développer de symptômes.En outre, à leur arrivée au Maroc, les personnes présentant des symptômes liés au coronavirus seront soumises à un test supplémentaire.L’entrée et la sortie se feront par voie aérienne, principalement par les vols de Royal Air Maroc (RAM) et d’Air Arabia. Les seules voies maritimes seront les horaires des ferries au départ des ports de Sète (France) et de Gênes (Italie).Les étudiants qui se sont récemment inscrits dans une université étrangère, les hommes d’affaires, les personnes qui doivent quitter le pays pour des raisons médicales et les étrangers résidant au Maroc doivent obtenir un permis spécial délivré par les autorités compétentes afin de quitter le pays.L’Armée de l’air royale marocaine a déclaré dans un communiqué que les vols qui seront effectués sont exceptionnels et en pleine coordination avec les autorités marocaines compétentes. « Nous terminerons la commercialisation de ce vol dans le courant de la semaine (12-07-2020) et nous vous informerons alors de la manière de vendre les billets en dehors de cette opération », ont-ils déclaré !En ce qui concerne les pays de destination des vols au départ du Maroc, il convient de prêter attention aux conditions imposées par ces derniers à l’entrée des ressortissants étrangers.En ce qui concerne la validité des permis de séjour des étrangers, la Direction générale de la sûreté de l’État (DGSN) a suspendu les activités des centres d’enregistrement de l’identité et de l’administration des étrangers.Cette suspension est pour une durée indéterminée à partir du vendredi 18 mars (initialement jusqu’au 1er avril, mais prolongée jusqu’à nouvel avis). À cet égard, les autorités compétentes ont indiqué que cette mesure prolonge implicitement la validité du permis de séjour. Cela à condition que la DGSN commence à le renouveler dès que ses services recommencent à fonctionner.Pour cette raison, les autorités compétentes du Maroc considèrent que la situation reste telle, jusqu’au retour à la normale du trafic aérien, terrestre et maritime pour :● les ressortissants étrangers résidant au Maroc dont le titre de séjour expire pendant la période d’interdiction sanitaire CODIV-19● les visiteurs dont le visa expire pendant cette situation sanitaire mondiale● les visiteurs qui entrent au Maroc sans visa en raison de la pandémie de Covid-19 et dont le séjour légal dépasse 90 jours.Il est à noter que les autorités marocaines n’ont nullement précisé si cette reprise partielle signifie implicitement la fin de la prolongation de validité du visa.