Coronavirus au Maroc : la situation sanitaire, les restrictions

Il faut présenter une preuve de vaccination de 28 jours après une dose du vaccin Janssen et dee7 jours après la deuxième dose d’autres vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield). Pour les personnes ayant reçu toutes les doses nécessaires de vaccins autorisés par l’OMS, mais pas les vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments, il faut présenter un justificatif de 7 jours après avoir pris une dose supplémentaire pour bénéficier de ce vaccin à ARN messager approuvé.À partir du 1er février 2022, afin de conserver leur calendrier vaccinal intact, les personnes de 18 ans ou plus qui souhaitent entrer sur leur territoire doivent recevoir une dose de vaccin complémentaire à ARN messager dans les 9 mois suivant la dernière injection.Durant votre séjour, vous devez observer les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres. Cependant, une fois sur le territoire marocain, les citoyens et les voyageurs ont plusieurs numéros à leur disposition pour les conseils, l’aide, la sécurité et les urgences. Vous pouvez également obtenir la liste des ambassades et consulats du Maroc pour toute information, demander des documents ou bénéficier des services consulaires.Un laissez-passer de vaccination est nécessaire pour voyager entre les provinces.Cela est valable aussi si vous souhaitez entrer dans l’administration publique et privée du royaume, dans les hôtels, les restaurants, les cafés, les magasins, les gymnases et les hammams. De plus, les masques sont obligatoires dans tout le royaume. Chacun doit se conformer aux mesures impératives de l’état d’urgence et accepter les peines prévues par la loi pénale. Vous êtes appelé à respecter ces mesures mises en place par les autorités marocaines. Les Français en difficulté doivent contacter le Consulat général de France le plus proche de leur lieu de résidence. Il leur est également conseillé d’appeler leur compagnie d’assurances ou leur société d’assistance pour vérifier leur implantation au Maroc et, le cas échéant, les couvertures d’assurance médicale, notamment en ce qui concerne l’hospitalisation et le rapatriement.