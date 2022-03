Marrakech : les lieux à visiter

La place Jemaa El Fna est considérée comme la place centrale de la ville de Marrakech et le lieu le plus important de la Médina. C’est l’endroit par excellence où se déroule la vie publique de Marrakech. C’est le lieu de rendez-vous de la population locale et des touristes. Elle est très animée de jour comme de nuit et il n’y a jamais de repos sur cette place.Durant la journée, vous avez plusieurs activités qui se déroulent sur la place Jemaa El Fna. Les dresseurs de singes déroulent leur spectacle, avec leurs animaux qui n’hésiteront pas à venir vers vous. Vous retrouverez aussi les charmeurs de serpents qui font danser les reptiles. Plusieurs stands de jus d’orange, de menthe, d’escargots et de bien d’autres nourritures sont mis à votre disposition si vous avez un petit creux. La nuit tombée, les scènes de la journée laissent l’espace à une autre ambiance. Vous écouterez des musiciens et verrez des danseurs qui improvisent des spectacles de toute sorte. Les stands de nourriture sont toujours disponibles pour vous faire découvrir la gastronomie locale. Vous pouvez également choisir de dîner sur les nombreuses terrasses des restaurants qui bordent la place Jemaa El Fna, pour mieux profiter des merveilles qu’elle offre.